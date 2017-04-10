Впервые в истории республиканских конкурсов “Учитель года”, в рамках мероприятий конкурса “Учитель года-2017”, с 3 по 7 апреля, проводится семинар “Школа лучших учителей”.

В работе данного семинара принимают участие более 70-ти педагогов. Это методисты УО, руководители ОО, учителя школ, включенных в проект 2.2. Участники посетят все мероприятия республиканского конкурса “Учитель года-2017”, а также для них будут проведены мастер-классы, семинарские занятия лучших учителей республики, России. В первый день семинара “Школа лучших учителей” участники посетили мастер-классы лучших учителей республики:

Даниловой Марии Прокопьевны, учителя биологии МБОУ «Таттинский лицей имени А.Е. Мординова», лауреата конкурса «Учитель года РС(Я)-2016» «Прием «Мировое кофе» как способ фасилитации учебного процесса».

Алексеевой Лилианы Эрнестовны, учителя русского языка и литературы МБОУ «Туора-Кюельская СОШ» Таттинского улуса «Использование кейс-технологии при подготовке обучающихся к ЕГЭ». Борисейко Оксаны Михайловны, учителя истории МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ № 1» Мегино-Кангаласского улуса, победителя республиканского профессионального конкурса «Учитель года – 2012», победителя конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО в 2013 г. «Развитие функциональной грамотности обучающихся: ситуационные задачи». Егорова Алексея Александровича,учителя математики МБНОУ «Октемский НОЦ» Хангаласского улуса, лауреата конкурса «Учитель года РС(Я)-2014», «Реальное не реальное (математические приемы в практике)». Готовцева Романа Михайловича, учителя физики МАОУ «Саха политехнический лицей» ГО «город Якутск», победителя конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО в 2012 г. «Разработка и использование контрольных работ на уроках по физике». Семенова Андрея Андреевича, учителя физики МБНОУ «Октемский НОЦ» Хангаласского улуса, победителя конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО в 2013 г. Лазарева Василия Ильича, учителя математики МКОУ «Солянская ООШ» Олекминского района, абсолютного победителя конкурса «Учитель года РС(Я)-2016» «Осязаемая математика».

Андреевой Клары Егоровны, к.п.н., учителя начальных классов МОБУ «Городская классическая гимназия» ГО «город Якутск», победителя конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО в 2012 г. «Формирование положительного отношения младших школьников к учению. Проект «Школа радости и успеха»».

Участники семинара посетили также все мероприятия конкурса «Учитель года РС(Я)-2017»: открытые уроки в городских школах, мастер-классы конкурсантов, импровизированный педсовет, Круглый стол с министром образования и науки РС(Я) А.В.Егоровым.

Отзывы слушателей семинара:

«Совершенно не жалею, что приехала на этот очень поучительный семинар, который перенасыщен как раз необходимым мне материалом. Однозначно, получила огромную «пищу» для ума, которую надо «переварить». Большое спасибо организаторам!»

«Семинар был еще интересен и тем, что каждый из нас имел возможность посетить конкурсные уроки в рамках «Учителя года РС(Я)-217», а также их мастер-классы и «Педагогический совет». Выражаю благодарность организаторам за эту предоставленную возможность, т.к. я получила большой опыт, определилась с траекторией личностного развития, пересмотрела используемые на своей практике методы и технологии работы. Уверена, прошедшие 5 рабочих дней во время семинара «Школа лучших учителей» дали очередной толчок дальнейшей работе каждого педагога».

«С 3 по 7 апреля на высоком уровне прошел конкурс «Учитель года РС(Я)-2017». Мы, молодые учителя, посетили в рамках конкурса очень полезный семинар «Школа лучших учителей». Получили много интересного. Особенно понравилось участие на семинаре «Воркшоп» учителей Таттинского лицея».

«Семинар очень понравился. Видно, что мастер-классы ведут учителя-патриоты своего дела. Мне, как учителю, есть к чему стремиться. В будущем году планирую принять участие в конкурсе «Учитель года».

«Семинар прошел очень плодотворно, хотя в некоторых случаях были непонятные для меня инновационные моменты. Узнала, переняла многое. Как пожелание: в следующий раз хотелось бы, чтобы разделили на группы по предметам».