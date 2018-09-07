«Школа грамотного потребителя«: Национальный проект по жилью и городской среде будет реализован в Якутии

Первый заместитель комитета Госдумы по ЖКХ, руководитель рабочей группы партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков Александр Сидякин уверен, что Якутию не обойдет стороной решение руководства страны в сфере строительства жилья и благоустройства поселений.

«Мы стоим на пороге значительных изменений в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства. Готовится масштабный Национальный проект по жилью и городской среде, по деньгам не имеющий аналогов. Эта история не обойдет Якутию», — заявил глава профильного комитета Госдумы Александр Сидякин на встрече с общественностью в столице республики.

Напомним, в начале августа глава Минстроя России представил нацпроект «Жилье и городская среда», который был одобрен на президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

В структуру национального проекта входят четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«Поставлена задача президента страны нарастить объем вводимого жилья — 120 тысяч миллионов квадратных метров. Эта история не обойдет Якутию, в которой уже сдается 600 тысяч квадратных метров. Поэтому совершенно точно будет увеличение объемов как за счет расселения из аварийного жилья так и других программ», — отметил Александр Сидякин.

Депутат Госдумы подчеркнул, что на федеральном уровне также разработан проект «Чистая вода», который должен быть реализован до 2024 года: «На каждую из этих подпрограмм будут выделяться значительные деньги. Только на чистую воду — порядка 300 миллиардов рублей. Проблема экологии не миновала и Якутию. Знаю, что есть вопросы с выбросами промышленных сточных вод и этим занимается руководство Якутии».

На встрече с общественностью основными темами стали энергоэффективный капремонт, установка приборов учета, проведение онлайн-собраний собственников многоквартирного жилья, контроль роста платы за жилищно-коммунальные услуги и другие.