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6 июня 2018, 17:20
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Школа АГИКИ подвела итоги учебного года 

Школа АГИКИ подвела итоги учебного года, вручив всем слушателям сертификаты. Маленькие студийцы пустили в небо шары с заветными желаниями. Каждый из них кроме школьных занятий весь год посещал кружки, проводимые преподавателями института. 

При Школе АГИКИ работают студия современного танца, художественная студия, студия театрального искусства.

Завершившийся учебный год стал весьма успешным: работа педагогов и учащихся нашла признание на конкурсах и смотрах. Так, студия современного танца, занятия в которой начались лишь прошлой осенью, уже заявила о себе на республиканском уровне. Руководит студией заслуженный артист ЯАССР Сергей Афонасевич и молодой педагог Туйаара Винокурова. Учащиеся  студии стали лауреатами второй степени IX фестиваля-конкурса танцевальных коллективов «Весенний калейдоскоп», также не менее ярко учащиеся выступили на республиканском конкурсе «Палитра танца». 

Блестящие результаты показала Айыына Жиркова, которая второй год занимается в художественной студии. В прошлом году у Айыыны была персональная выставка, в этом году она сделала первый свой заказ – иллюстрацию книги. Этот учебный год принес Айыыне победу на Международном фестивале детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству — Ассамблея Искусств». 

Педагог художественной студии – преподаватель кафедры живописи и графики Надежда Иванова. Кстати, репродукции работ Айыыны и Надежды Сергеевны были выпущены школой в виде почтовых открыток.  

Достижением начинающих актеров театральной студии стало участие в съемках фильма «Муза», в ходе которых они в полной мере смогли показать зрителю все, чему научились в студии. 

Насыщенный учебный год позади, осенью Школа АГИКИ вновь распахнет свои двери постоянным и новым слушателям. В летнее же время будут работать творческие мастерские. В августе планируется творческая мастерская графического дизайна, помимо основных предметов в программу войдут курсы ораторского мастерства, английский и мастер-классы.   

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Источник: Татьяна Павлова.
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