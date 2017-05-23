Школа АГИКИ открывает новые имена

Развитие природных способностей требует погружения в особенную среду, общения с единомышленниками и, конечно, усиленной работы. Школа АГИКИ стала той самой средой, стартовой площадкой для десятков юных талантов, которые решили связать свою жизнь с миром искусства.

Вчера открылась первая персональная выставка Айыыны Жирковой, десятиклассницы, достигшей уже в первый год обучения признания на международном уровне. Недавно она заняла первое место в XX Международном конкурсе рисунков «Талантливые дети» в номинации «Забавные братья меньшие».

Художественная студия, которую посещает Айыына, собрала детей самого разного возраста: есть среди них и дошколята, есть и старшеклассники, твердо решившие стать профессиональными художниками. «На занятиях всегда царит особенная атмосфера, – рассказывает руководитель художественной студии, преподаватель кафедры живописи и графики Надежда Иванова. – Дети, которые любят рисовать, всегда спокойные, сосредоточенные, усидчивые, и в доброжелательной, комфортной обстановке рождается творчество».

На открытии выставки все студийцы получили сертификаты и памятные подарки. В этом учебном году в Школе АГИКИ работало два направления – художественная студия и театральная. Ольга Пинигина, руководитель Центра дополнительного профессионального образования АГИКИ поделилась планами:

«Театральная студия в следующем учебном году будет открыта и для учащихся среднего звена. В этом году мы работали с начальными классами. Художественная студия продолжит работу. А с июня месяца ждем всех желающих на летнюю творческую школу».