Школа №9 Алданского района распахнула двери для учеников

Настоящим новогодним подарком для школьников микрорайона Солнечный и всего Алданского района стало долгожданное открытие средней образовательной школы №9.

Открытие «девяточки» получилось ярким и красочным. Гостей, собравшихся 7 декабря на торжественную церемонию, встречали коренные жители Алданского района в национальных костюмах. Старейшина и глава кочевой родовой общины «Иджек» провели обряд приветствия гостей, через символического «Священного оленя», отгоняющего злых духов от места проведения торжества. Каждый гость прошел обряд очищения через арку Чичипкан, завязал разноцветные ленточки с пожеланиями, оставляя добрую память о себе.

Участница общественной организации «Саха-аймах» Клара Кондратьева, в сопровождении студентов Алданского политехнического техникума в национальных костюмах, провела освещение нового здания обрядом благословения «Алгыс».

С торжественной речью перед собравшимися выступил глава Алданского района Северин Поздняков. Он подчеркнул, что ежегодно в Республике вводится 11 новых школ. И сегодня пришел черед отмечать новоселье на Алданской земле.

«Особой благодарностью я хочу отметить Правительство РС (Я) во главе с Данчиковой Галиной Иннокентьевной, при котором начиналось строительство школы и Правительство РС (Я) во главе с Чекиным Евгением Алексеевичем, которое продолжило и завершило строительство».

Особые слова благодарности от главы района прозвучали в адрес Министерства образования и науки РС (Я), министерства строительства РС (Я) и лично в адрес министра Веры Алексеевны Кузаковой, службы Государственного Заказчика.

Северин Николаевич очень тепло вспомнил и об идейных вдохновителях.

«Все бы это было не возможно без идеи, без осознания того, что на нашей территории необходима эта школа. И тут я хотел бы отметить наших депутатов. Один из них Александр Николаевич Дудников, благодаря настойчивости которого реализовалось строительство школы. Отдельно я хочу поблагодарить Департамент образования в лице начальника Хрущ Елены Ивановны и вспомнить, что строительство начиналось при Алексее Степановиче Чекулаеве, память о котором мы с вами храним. Надеюсь, традиции будут продолжены, и Департамент образования будет активно участвовать в жизни школы. Школа это большой корабль и хотелось бы, чтобы он прошел по глади моря знаний без бурь и штормов».

Глава отметил, что СОШ №9 станет не просто обучающим общеобразовательным учреждением, но и ресурсным Центром, где будут постигаться азы предпринимательства.

Правительственная телеграмма с искренними поздравлениями в адрес главы района, учеников и преподавателей пришла от Депутата Государственной Думы Российской федерации Галины Данчиковой.

«Уважаемый Северин Николаевич, передаю самые искренние поздравления учителям, учащимся и их родителям Средней школы №9 микрорайона Солнечный города Алдана с открытием нового здание, отвечающего самым современным требованиям и стандартам. Желаю, чтобы в этом красивом и большом здании сохранялись славные традиции, потому что у школы богатая история и, я уверена, обязательно будет замечательное будущее».

На торжественной церемонии с приветственным словом выступила председатель профсоюзного комитета специалист Министерства образования Республики Саха (Якутия) – Альбина Григорьева.

Альбина Анисимовна рассказала об истории строительства школы и вручила почетную грамоту министерства образования и науки Василию Филлипову, заместителю начальника производственного отдела службы Госзаказчика РС(Я) и инженеру производственного отдела службы Госзаказчика РС(Я) Алгыс Дегтяреву.

В адрес школы поступила еще одна телеграмма от Героя Социалистического труда, ветерана БАМа и АЯМа, Почетного жителя Республики Саха (Якутия) Александра Бондаря.

«Уважаемая Людмила Юрьевна, преподаватели, школьники нашей девятой школы, дорогие алданцы. Школа, в которой учились наши дети и продолжают учиться внуки транспортных строителей, получила новое здание. От всей души поздравляю вас с этим событием. Я не раз бывал в вашей школе и видел, с каким уважением и любовью вы вспоминали о тех, кто строил великие дороги БАМ и АЯМ. Крепкого вам здоровья, хороших преподавателей, щедрых спонсоров и бодрости духа».

От имени министерства строительства и от службы Государственного заказчика РС (Я) присутствующих поздравил генеральный директор ГКУ «Служба государственного заказчика» Республики Саха (Якутия) – Дмитрий Поисеев. Он отметил, что ввод новой школы — это ответственность для учеников и преподавателей. И пожелал, чтобы дети, заканчивая школу, получали высшее образование и работали на благо всей республики». Дмитрий Николаевич вручил директору школы Людмиле Николаевне Шитиковой инструкцию к эксплуатации новой СОШ №9.

На торжественной церемонии выступил главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «Кинг-95» Оганнез Варжапетян, передав символический «Золотой ключ» виновникам торжества в лице директора школы.

Принимая золотой символический ключ из рук главного инженера ООО «Кинг-95», Людмила Шитикова обратилась к присутствующим гостям праздника: «Спасибо вам, что пришли разделить с нами эту радость. Мы долго ждали ее. Переполняющие чувства радости не передать словами. Мы хотим передать слова благодарности Правительству, депутатскому корпусу и лично Александру Николаевичу Дудникову, который контролировал от начала и до конца продвижение данного проекта. Благодарим руководство района, города, департамент образования за вашу поддержку, понимание, за то, что вы всегда с нами рядом. Нам есть чем гордиться. У нас есть история, традиции и мы надеемся, что будем готовить хороших, достойных граждан и хороших людей. Впереди еще много новых свершений. Спасибо вам!»

Выступающие лица вместе с учащейся школы № 9, чемпионкой по самбо Анастасией Шитиковой торжественно разрезали ленточку и распахнули двери «девяточки», приглашая всех на экскурсию.

На входе в здание гостей хлебом-солью встречали артисты Театра юного зрителя – Александр Яцентюк и Дарья Гужева в русских народных костюмах.

После экскурсии по школе торжественная церемония продолжилась в актовом зале. Глава района Северин Поздняков отметил присутствие в зале ветеранов транспортного строительства и поздравил всех с 25-летием прихода первого поезда на станцию Алдан, которое состоится 19 декабря. Вручил благодарности всем причастным к событию ведомствам и структурам.

На торжестве с благодарностью вспоминали крепкие предприятия транспортных строителей, с которыми школу долгие годы связывали крепкие узы шефской помощи: ООО «Сахатрансмеханизация» (генеральный директор С.В. Гремяко), ООО «Корпорация «Трансстрой» Восток» (генеральный директор А.Н. Дудников, ООО «Северовосток Трансстрой» (директор В.А. Михайленко). Продолжается взаимодействие на основе социального партнерства с ООО «АЛПК» ( директор А.П. Сафронов), ООО «ОСРП» (генеральный директор В.Н. Шкварко, ОАО АК «Железные дороги Якутии ( генеральный директор В.В. Шимохин).

Круг социальных партнеров расширяется, появляются новые друзья, готовые протянуть руку помощи или подставить плечо. Это ПАО «Селигдар» (директор С. М. Татаринов), ИП «Суховерхов В.Ф.

Ведутся переговоры о подписании договора о сотрудничестве между школой и компанией «Газпром ТрансгазТомск» РУСО в г. Алдане (руководитель В.В. Бажин.

Новоселов поздравили генеральный директор ООО «Еловское Трансстрой», Депутат Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Александр Дудников; представители АК «Железные дороги Якутии»- председатель профсоюзного комитета Наталья Онофрейчук и Виктор Багазий,старший дорожный мастер; Лариса Шароварина, Советник генерального директора по связям с общественностью ПАО «Селигдар».

Александр Дудников подчеркнул, что строительство школы №9 было один из пунктов предвыборной компании Северина Николаевича, который может гордиться фактом его выполнения. Рассказал гостям не только об истории строительства «девяточки», но и других социальных объектах, построенных на территории Алданского района — медицинского колледжа, больницы, школы 8 и спортзала в г. Томмоте, поликлиники и политехникума в г. Алдане, Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта. Рассказал о роли в социально-экономическом развитии района Вячеслава Анатольевича Штырова и подарил в библиотеку школы книги Анатолия Тихоновича Штырова, отца Вячеслава Анатольевича.

Праздничный вечер не обошелся без приветствия ветеранов педагогического труда школы № 9. В их числе находятся и продолжают трудиться Шевченко Вера Федоровна, в прошлом преподаватель немецкого-французского языков и Татьяна Михайловна Катрич, преподаватель русского и литературы.

Коллег и учеников поздравил бывший выпускник 2008 года, а ныне учитель истории и обществоведения школы №9 Кызыкбаев Кадыр Леонидович.

Директора средних общеобразовательных учреждений района не остались в стороне и тоже пришли поздравить новоселов. А дошкольные учреждения испекли «девяточке» на новоселье вкусные, румяные пироги, которые на чаепитии после торжества оценили все гости.

Поздравления сменялись выступлениями творческих коллективов района, которые придавали церемонии открытия особую праздничную атмосферу. Для коллектива СОШ №9 и собравшихся в зале гостей выступали участники народного коллектива «Эннэкээн» села Хатыстыр, ансамбль ложкарей средней общеобразовательной школы №5 поселка Ленинский, (руководитель Татьяна Сидоренко), ансамбль «ДО-МИ-СОЛЬКИ», (руководитель Наталья Челондаева), ансамбль «Гитарика» Государственного концертного оркестра Якутии (руководитель Отличник культуры РС(Я) – Мария Ситишева).