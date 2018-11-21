Школа №35 будет сдана 25 декабря

Новое здание школы №35 на 275 мест для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья будет сдано 25 декабря. Об этом было сказано во время выезда на строящийся объект.

Рабочая комиссия, во главе с заместителем министра образования и науки Якутии Владимиром Тихоновым, выехала на стройку школы №35, в которой будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья.

На строительство школы было выделено 350 млн рублей. Подрядчиком выступила компания ООО «Кинг-95», которое привлекло на строительство школы около 120 человек.

В ходе совещания было утверждено, что объект будет сдан в срок — 25 декабря.

«Работы ведутся в срок. 25 декабря объект будет сдан в хорошем состоянии и со всем современным оборудованием. Скоро город получит прекрасную школу, построенную на федеральные средства», — отметил Владимир Тихонов.

Сейчас в школе ведутся работы по обустройству бассейна и актового зала. Готовность объекта на данный момент составляет 85%.

«Трудностей не было. Мы не в первый раз строим школы с бассейном. Наша организация известна строительством социальных объектов по всей республике», — рассказал мастер ООО «Кинг-95» Ашот Майтисян.