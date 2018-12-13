Шипулин назвал бредом обвинения в его адрес

Вечером 12 декабря в расположение сборной России, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира в Хохфильцене (13-16 декабря), прибыли представители полиции, которые провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Сотрудники австрийской полиции также приезжали на тренировочный сбор Шипулина в австрийском Обертиллиахе.

Вечером 12 декабря в расположение сборной России, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира в Хохфильцене (13-16 декабря), прибыли представители полиции, которые провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Сотрудники австрийской полиции также приезжали на тренировочный сбор Шипулина в австрийском Обертиллиахе.

«Период совершения преступления касается Кубка мира по биатлону в Хохфильцене в 2017 году. Обвиняемые лица, согласно австрийскому уголовному производству, были уведомлены о ведении расследования. Никаких обысков или допросов не производилось», — подчеркнули в прокуратуре.

«Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии ведет расследование в отношении пяти членов российской сборной по биатлону из-за применения запрещенных веществ или методов с целью допинга (согласно статье 22 Федерального антидопингового закона 2007 года) и пяти спортсменов этой команды из-за тяжкого мошенничества, связанного с допингом (согласно статьям 146, 147 Уголовного кодекса Австрии)», — сказала старший прокурор Элизабет Тойбль.

Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии ведет расследование в отношении пяти членов сборной России по биатлону в связи с использованием запрещенных веществ с целью допинга, а также в отношении пяти спортсменов российской сборной в связи с мошенничеством из-за допинга. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель антикоррупционного ведомства Австрии.

ТАСС, 13 декабря. Российский биатлонист Антон Шипулин считает безосновательных бредом обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

«Я никогда в жизни не употреблял допинг, никогда не нарушал антидопинговых правил, всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу», — говорится в заявлении спортсмена.

«Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя», — также написал биатлонист.

Шипулин, занявший в прошлом сезоне третье место в общем зачете Кубка мира, пропускает первые три этапа турнира в текущем сезоне, поскольку его готовность пока не позволяет ему конкурировать с ведущими биатлонистами мира. В межсезонье 31-летний спортсмен всерьез рассматривал вариант окончания карьеры. В данный момент спортсмен проводит тренировочный сбор отдельно от российской сборной.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи и бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафетных гонках. Спортсмен также шесть раз становился призером чемпионатов мира, а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.