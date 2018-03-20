Шикарный отель в Тунисе ждет вас!

Роскошный спа-отель Moevenpick Resort & Marine Spa предлагает своим гостям отличный сервис, изысканный дизайн и самый современный комфорт. Гости могут отлично расслабиться в спа- и велнес-зонах, побаловать себя талассотерапией, понежиться в сауне, позаниматься в фитнес-центре.

Для активного отдыха есть теннис, волейбол, тренажерный зал. Неподалеку есть поле для гольфа. Для гостей организуются развлекательные программы, детям понравится в клубе и бассейне.

С 27 мая по 6 июня, цена на человека 46720 руб.

В стоимость входит а/п Москва-Энфида-Москва, проживание питание все включено, трансфер, мед.страховка.

ООО «ГТА Тур Люкс»

г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис

Тел: 8(4112)42-54-96

Моб:+7(914)2 740-940

e-mail: itlux7@bk.ru

ICQ: 701943191