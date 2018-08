Шикарные «Мисс бикини Якутия — 2018»

Участница под номером 1 . Мария Добрынина @_makmaria_ , 22 года , рост 168 см, параметры 80:61:93 . Приветствую всех, меня зовут Мария. Многие знают меня под псевдонимом Мак, на самом деле моя настоящая фамилия Добрынина. 😊 Мне 22 года. Родилась и выросла в городе Якутске. В 2014 году закончила МОБУ СОШ No 24. В настоящее время стараюсь развивать себя в модельной карьере, являюсь моделью основного состава агенства @tayamodels , а так же ведущей видеоподкаста @vet_vee . Люблю музыку и всё, что с ней связано. Отучилась в классе эстрадного вокала в ДШИ. В свободное время люблю смотреть сериалы, фильмы, а так же играть в видеоигры. Я рада, что принимаю участие в этом конкурсе, и пусть победит сильнейшая! 👊🏻 . @miss_bikini_ykt . Photo by @victorsafran @loft.photostudio #мисс_бикини_якутия_2018 #миссбикини

