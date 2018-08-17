Шикарные «Мисс бикини Якутия — 2018»

12-тый конкурс красоты «Мисс Бикини Якутия» впервые проходит в формате реалити-шоу. За подготовкой участниц к финалу можно наблюдать в Instagram и Youtube. Финал конкурса состоится 1 сентября в клубе «Remix».
Победительница конкурса «Мисс Бикини Якутия – 2018» получит право представлять нашу республику на международном конкурсе красоты «Queen of Eurasia».
Участница под номером 1 . Мария Добрынина @_makmaria_ , 22 года , рост 168 см, параметры 80:61:93 . Приветствую всех, меня зовут Мария. Многие знают меня под псевдонимом Мак, на самом деле моя настоящая фамилия Добрынина. 😊 Мне 22 года. Родилась и выросла в городе Якутске. В 2014 году закончила МОБУ СОШ No 24. В настоящее время стараюсь развивать себя в модельной карьере, являюсь моделью основного состава агенства @tayamodels , а так же ведущей видеоподкаста @vet_vee . Люблю музыку и всё, что с ней связано. Отучилась в классе эстрадного вокала в ДШИ. В свободное время люблю смотреть сериалы, фильмы, а так же играть в видеоигры. Я рада, что принимаю участие в этом конкурсе, и пусть победит сильнейшая! 👊🏻 . @miss_bikini_ykt . Photo by @victorsafran @loft.photostudio #мисс_бикини_якутия_2018 #миссбикини
Участница под номером 2 . Виктория Волгина @viktoriakamiren, 19 лет , рост 165 см, параметры 89:65:97 . Всем привет ,Меня зовут Виктория ,мне 19 лет,учусь в медицинском университете г.Санкт-Петербурга Виктория -значит победа ,я рождена ,чтобы побеждать ! Поставленные цели начинаются с себя :познай все грани своих возможностей , почувствуй мир .Я всегда мечтаю узнать,на что способна Следуя примерном своей семьи ,я точно знаю ,что именно то,с чем сейчас я связываю свою жизнь ,является стартом для больших достижений .Учеба в университете ,преподнесла мне очень важную роль.Я поняла,что медицина очень быстро идёт вперёд ,только вот предугадать ,как распорядится с тобой судьба ,она не в силах Не слушайте тех,кто не верит в вас!Если есть мечта ,оберегай её .Сегодня,каждый шаг ,дастся тебе нелегко ,но завтра, расстояние не будет пределом ,станет ЦЕЛЬЮ. ДОБЕЙСЯ ЕЕ . @miss_bikini_ykt . Photo by @victorsafran @loft.photostudio #мисс_бикини_якутия_2018 #миссбикини
Участница под номером 3 . Виктория Аленина @Viktoriya_kut, 20 лет, рост 172 , параметры 99:72:95 . Меня зовут Аленина Виктория Кирилловна. 20 лет.Родилась и выросла в городе Якутске.Имею экономическое оброзование.В данный момент работаю кредитным специалистом в банке.Веду здоровый образ жизни и считаю это очень важным в жизни каждого человека.Обожаю готовить.Нравиться рисовать и вышивать.В зимнее время люблю кататься на коньках.Состаю в модельном агенстве Таyamodels. В свободное время посещаю показы и фото-сьемки.Энергична, трудолюбива.Семейные ценности всегда на первом месте.Также обожаю путешествовать.По возможности обьехала бы весь мир.Считаю, что нужно ценить каждый свой день пока мы живы..Все что не произошло у нас — все к лучшему! . @miss_bikini_ykt . Photo by @victorsafran @loft.photostudio #мисс_бикини_якутия_2018 #миссбикини
Участница под номером 4 . Ирина Игнатьева @miss_ignateva , 20 лет, рост 174 , параметры 88:63:97 . Меня зовут Игнатьева Ирина Васильевна. Моя жизнь 10 год связана со спортом. Обожаю просто заниматься в трен.зале и делать физ.нагрузку. В данное время работаю фитнес-тренером @colibrifit_ykt . Хобби : увлекаюсь восточными и испанскими танцами , стараюсь поддерживать едой или ден.средствами бездомных людей и пожилых бабушек/дедушек. Ведь самое главное в человеке черта характера доброта и щедрость, будьте добры и всегда радуйтесь жизни. Девиз : Чтобы ни случилось, только ВПЕРЁД! Самое лучшее только впереди! . @miss_bikini_ykt . Photo by @victorsafran @loft.photostudio #мисс_бикини_якутия_2018 #миссбикини
Участница под номером 5 . Виктория Миллер @_.viktoria_miller._ , 20 лет , рост 170 см, параметры 87:62:90 . Приветствую всех читателей! Меня зовут Виктория Миллер и мне 20 лет. Участие в данном конкурсе принимаю в третий раз, так как мне очень нравятся конкурсы красоты. У меня есть мечта- добиться больших высот в индустрии моделинга. И пока эта мечта живет во мне, я двигаюсь вперед в данном направлении, открывая для себя очень много познавательного и интересного. Всегда обладала врожденным вкусом , поэтому из самых простых вещей могу создать что-то красивое , начиная от своей внешности и заканчивая уютом в доме. В 18 лет Вселенная мне подарила дочь . Моя малышка особенная , и я ее очень люблю. Ради нее я готова пойти напролом везде, чтобы она никогда ни в чем не нуждалась и чувствовала себя весьма комфортно. У меня очень много хобби, но самое основное- танцы. Я живу с мыслью о том , что нет ничего невозможного! И благодаря этой мысли передо мной открывается множество дверей в жизни. . @miss_bikini_ykt . Photo by @victorsafran @loft.photostudio #мисс_бикини_якутия_2018 #миссбикини
Участница под номером 6 . Карина Остапюк @k_v.20 , 20 лет , рост 162 см, параметры 83:61:89 . Приветствую всех ,меня зовут Карина ,мне 20лет.Родилась и выросла в г.Якустке. В 2016 году получила образование по специальности: земельно-имущественное отношение.Работаю специалистом пенсионного фонда, а так же являюсь мастером ногтевого сервиса.В настоящеее время развиваю себя в модельной карьере,являюсь моделью основного состава @crystal_models_agency Я веду активный образ жизни: люблю спорт,петь,танцевать,а так же люблю совершенствовать свои кулинарные навыки. Девиз: Стремлюсь стать большим человеком,будучи маленьким. . @miss_bikini_ykt . Photo by @victorsafran @loft.photostudio #мисс_бикини_якутия_2018 #миссбикини