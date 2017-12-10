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Политика
10 декабря 2017, 18:19
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Шея: Выборы на грани фола?

Сегодня, 10 декабря идут повторные выборы главы Шеинского наслега Сунтарского улуса и досрочные выборы главы Баягантайского наслега Таттинского улуса. Интерес вызывают не столько баталии кандидатов, сколько сама организация выборов.

По официальным данным на 15 часов в Шее проголосовало 262 человека, что составляет 53,14%.
По данным SakhaLife, на 17 часов явка составила уже 72%.
Как сообщает источник SakhaLife, избирательная комиссия сэкономила, заказав всего 400 бюллетеней. И теперь волнуется, а вдруг их не хватит? Ведь будет скандал, если кто-то из желающих не сможет реализовать свое конституционное право избирать и быть избранным. ИКМО, похоже, работает на грани фола.
Народ продолжает активно идти к избирательным участкам. У комиссии осталось всего 40 чистых бланков.
По идее, организаторы выборов всегда рады высокой активности избирателей. Но в такой ситуации ИКМО остается уповать только на то, что избиратели с наступлением темноты умерят свой пыл.
Всего же в Шее числится 493 избирателя.

В Баягантайском наслеге более спокойная ситуация. На 15 часов проголосовали 582 человека, что составляет 45,97% от числа избирателей, которых 1266.

SakhaLife следит за развитием событий.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.

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Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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