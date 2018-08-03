Шествием в национальных костюмах отметят в Якутске Международный день коренных народов

В рамках празднования Международного дня коренных народов мира в столице Якутии проходит ряд мероприятий. Об этом сообщает Ассоциация КМНС Республики Саха (Якутия).

Мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира в Якутске начались 1 августа с открытия персональной выставки таймырских художников Юлии и Евгении Поротовых в Национальном художественном музее. Экспозиция «Дьонум өстөрүн коһоонноро» (Предания предков) продлится до 26 августа.

3 августа в музее им. Ярославского откроется выставка «След, сплетенный бисером» в память о народной мастерице Якутии Айталине Хабаровской.

На 6-8 августа запланирована работа IV Молодежного Суглана Якутии в местности Ус Хатын. 7-8 августа пройдет Межрегиональный семинар «Промышленное освоение и коренные народы: инструменты диалога, механизмы взаимодействия».

В Арт-галерее «Ургэл» состоится открытие выставки–конкурса на звание лауреата независимой общественной премии имени Иосифа Алексеевича Николаева для непрофессиональных художников и фотографов из северных районов Якутии.

Торжественная церемония открытия Международного дня коренных народов мира 9 августа начнется с шествия коренных народов в национальных костюмах на площади Орджоникидзе.

Гостям праздника предоставится возможность пройти обряд благословения. Далее состоятся концерт «Северное сияние», фестиваль-конкурс среди семей-жителей городов Якутии «Любовью Севера согретые — 2018», игры народов Севера, выставка книг. Завершится праздничный день конкурсом круговых танцев народов Севера «Солнечный круг» для детей и молодежи.

Международный день коренных народов мира установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день, 9 августа, в 1992 году состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека. С тех пор праздник отмечается ежегодно, и каждый год посвящен определенной теме. В этом году темой будет «Миграция и передвижение коренных народов».