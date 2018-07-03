Шестой кандидат выдвинулся на пост главы Якутии

Председатель регионального отделения партии «Родина» Алексей ЛАПТЕВ представил в ЦИК республики документы о выдвижении на пост главы Якутии, сообщает ЯСИА.

В марте 2013 года Алексей Лаптев был избран председателем ЯРО «Всероссийская политическая партия «Родина». Неоднократно выдвигался в качестве кандидата на выборах в представительные органы муниципалитетов Якутии и в качестве регионального кандидата в Госдуму.

Досрочные выборы главы республики состоятся 9 сентября 2018 года. На сегодня документы на выдвижение в ЦИК подали четыре кандидата: Гаврил ПАРАХИН от ЛДПР, Александр СИЛИН от партии социальных реформ, лидер якутского отделения КПРФ Виктор ГУБАРЕВ, Айсен НИКОЛАЕВ от «Единой России».

Известно так же о выдвижении Владимира БОГДАНОВА от «Справедливой России» и Эрнста БЕРЕЗКИНА от «Гражданской платформы». Но два последних политика пока не дошли до Центризбиркома.