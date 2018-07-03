Председатель регионального отделения партии «Родина» Алексей ЛАПТЕВ представил в ЦИК республики документы о выдвижении на пост главы Якутии, сообщает ЯСИА.
В марте 2013 года Алексей Лаптев был избран председателем ЯРО «Всероссийская политическая партия «Родина». Неоднократно выдвигался в качестве кандидата на выборах в представительные органы муниципалитетов Якутии и в качестве регионального кандидата в Госдуму.
Досрочные выборы главы республики состоятся 9 сентября 2018 года. На сегодня документы на выдвижение в ЦИК подали четыре кандидата: Гаврил ПАРАХИН от ЛДПР, Александр СИЛИН от партии социальных реформ, лидер якутского отделения КПРФ Виктор ГУБАРЕВ, Айсен НИКОЛАЕВ от «Единой России».
Известно так же о выдвижении Владимира БОГДАНОВА от «Справедливой России» и Эрнста БЕРЕЗКИНА от «Гражданской платформы». Но два последних политика пока не дошли до Центризбиркома.
Шестой кандидат выдвинулся на пост главы Якутии
Председатель регионального отделения партии «Родина» Алексей ЛАПТЕВ представил в ЦИК республики документы о выдвижении на пост главы Якутии, сообщает ЯСИА.
Эм, это кто? никогда о нём не слышал
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