Шестилетняя девочка раздала во дворе 2100 долларов

21 банкноту номиналом $100 она подарила детям, играющим во дворе своего дома.

Родители написали объявление с просьбой вернуть доллары. «Конечно, это мое упущение — я оставила деньги на видном месте, — говорит мама Полины. — Человеку шесть лет, она не осознавала, что это деньги, ведь банкноты не российские. Провела небольшое расследование. Дочь смогла назвать только двоих. Остальных детей она даже не знает».

Родителям вернули только одну из 21 банкноты. По словам матери, возраст детей, играющих во дворе, разный: от 6 до 14-15 лет.

Мама Полины просит отозваться родителей дома по адресу Пояркова, 13, и вернуть деньги, если они найдут их у себя.