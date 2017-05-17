Шестеро в лодке, не считая собаки

Якутские спасатели эвакуировали незадачливых охотников на реке Алдан. Сегодня утром, 17 мая, на пульт оперативного дежурного Службы спасения Якутии поступило сообщение от главы МО»Черектейский наслег» Усть-Алданского района о том что на острове «Сыгынньах» на моторной лодке остались отрезанными от берега окруженные водой и плотными льдами находятся 6 человек. Люди стоят на льдине, так как остров ушел под воду.

Остров «Сыгынньах» находится в 4-х километрах к западу от села Чериктей. Решением КЧС Республики Саха(Якутия) было принято решение о поднятии вертолета Ми-8 «Полярных авиалиний» со спасателями на борту. По тревоге из Якутска вылетела оперативная десантная группа из четырех спасателей, под руководством спасателя международного класса Василия Павлова. В ходе поисковых работ в 4 километрах от села Чериктей были обнаружены терпящие бедствие охотники, они находили посреди затопленного острова на двух моторных лодках, окруженные льдами.

Спасатель-десантник Станислав ЗАХАРОВ с помощью десантного снаряжения спустился в лодку и методом переноса на внешней подвеске вертолета эвакуировал охотников на взлетную площадку с. Чериктей. Всего было совершено два рейса, эвакуировано шесть охотников и одна собака, жалоб на здоровье не поступало.

Спасатели обращаются к охотникам и рыбакам, в период ледохода не выезжайте на острова в пойме рек, это чревато тяжелыми последствиями, людей успели спасти, но при этом они потеряли все имущество, мало того сколько человек и государственных денег было потрачено на спасение.