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9 января 2018, 13:30
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Шесть причин, почему все хотят, чтобы вы вышли замуж

Шутки про грядущую свадьбу преследуют нас с самого рождения. Подбор женихов и невест начинается с детского сада и не прекращается до тех пор, пока вы не сверкнете в лицо общественности кольцом на безымянном пальце. После 20 лет вопросы начинают терять юмористическую интонацию, а спустя еще пять лет превращаются в требование. Почему всех раздражает вид счастливой незамужней девушки? На это есть вполне объективные причины.

1. Такова российская ментальность

Представление о том, что женщина обязательно должна прятаться за мужем, уходит корнями глубоко в прошлое. Дочь в семье всегда была обузой, поэтому даже самые любящие родители желали поскорее передать ее в надежные руки. Сосватав девушку, они освобождались не только от материальной, но и от моральной ответственности — теперь за ее судьбу полностью отвечает другой человек. Удобно, не правда ли?

Реалии изменились, но предрассудки остались. Вы уже сами зарабатываете на жизнь, а любые бытовые вопросы может решить «муж на час» и другие сервисы. Однако в глазах мамы и папы вы всегда будете немного беспомощной хрупкой дочуркой.

Что с этим делать?

Конкретно наши родители не виноваты, что общественная мысль еще недостаточно эволюционировала. Да и сами они родились и выросли в совершенно другой реальности, и не могут выкинуть из головы весь прошлый опыт. Так что обнимите их, и дайте себе мысленное обещание никогда не напрягать своих детей в брачных вопросах.

2. Убеждение, что женщина может реализовать себя только в семье

Еще один привет из 19 века: «Женщина, иди на кухню, рожай детей. Желательно не отрываясь от приготовления борща». Возможности для самореализации у наших предшественниц были весьма ограничены. Некоторые шовинистические головы до сих пор убеждены, что женщины за всю историю человечества не сделали ничего полезного.

Даже если вы ухитрились сделать головокружительную карьеру, то причина этому — несчастье в личной жизни. Как правило, так думают те, кто сам ничего не смог. «В конце концов, вы всегда можете выйти замуж», — вот типичное завершение разговора о планах девушки на будущее.

Что с этим делать?

Лучший аргумент — собственный пример. Не болтайтесь по родительскому дому в мыслях, чем заняться, а ищите дело по душе и достигайте в нем успеха.

3. Человек без пары кажется окружающим неполноценным

Романтичные сказки о двух половинках постоянно транслируют нам образ неполноценности индивида. Узнав, что у взрослого человека нет пары, люди начинают искать в нем изъяны, гадают, что с ним не так и почему у него не складываются отношения с противоположным полом. Дурной характер, маниакальные наклонности, 21-й палец на пояснице — да что с вами не так, в конце концов?

Что с этим делать?

Никогда не допускайте мысли, что они правы! Склонность как можно скорее выйти замуж — это признак слабой незрелой личности. Только психологически здоровая, уверенная и свободная от стереотипов женщина может позволить себе не превращать брак в самоцель. А ведь именно такой желает стать каждая из нас.

4. Людям кажется, что вы одиноки

Среди нас все еще полно людей, которые думают, что без парня нечем заняться. В их представлении отсутствие партнера — все равно что одиночество. Они так и видят, как вы сидите целыми днями в комнате и смотрите «Дневник Бриджет Джонс».

Что с этим делать?

Не отказывайтесь от чего бы то ни было только потому, что вам не с кем пойти. Слава Интернету и всемирной глобализации — сейчас человеку нужно серьезно постараться, чтобы почувствовать себя Робинзоном. В сети есть масса сообществ по интересам, где вы всегда найдете партнера для самых экстравагантных занятий.

5. Некоторым просто больше не о чем поговорить

Иногда фраза «Когда ты выйдешь замуж?» значит не больше, чем «Как дела?» от тетки, с которой ваша мама училась в школе. Это бессмысленная, практически бессознательная реакция человека, чей мир часто ограничен перемещениями от работы до экрана телевизора.

Что с этим делать?

Будьте вежливы. Киньте в ответ что-нибудь такое же бессодержательное. Лучше, если это будет шутка.

6. Людей бесит ваше счастливое лицо

Семейная жизнь полна забот и ограничений. Ваши фотографии из путешествий, рассуждения, на что потратить зарплату — прыжок с парашютом или новое пальто, — жизнь без оглядки на другого человека порой наводят окольцованных на грустные мысли. Не все воспринимают отсутствие жалоб на ворох житейских проблем позитивно.

Что с этим делать?

Улыбайтесь! Не стоит относиться к брачным доставалам с негативом. Неважно, что ими движет — любопытство, зависть или жалость. Большинство аргументов в пользу брака — всего лишь стереотипы, единственная причина выйти замуж — потому что этого хотите вы, и никак иначе.

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Источник: https://woman.rambler.ru/psychology/38837155-6-prichin-pochemu-vse-hotyat-chtoby-vy-vyshli-zamuzh/?updated
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