Шесть правил, гарантирующих, что грибы вас не убьют

С началом грибной поры сотни людей устремляются в лес с ножами и корзинками, а затем жарят, варят, сушат и солят собранный урожай. Между тем, грибы – потенциально опасный продукт: если их неправильно обработать или приготовить, можно оказаться на больничной койке с тяжелым отравлением. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать шесть простых правил.

Правило 1

Собирайте только хорошо знакомые грибы. Не уверены на 100% в том, что гриб съедобный? Лучше оставьте его. Если все-таки принесли домой, проконсультируйтесь со специалистом, при этом помните, что полагаться целиком на справочники нельзя: точно идентифицировать гриб по картинке сложно.

Правило 2

Собирайте только молодые грибы, не берите перезревшие, червивые или сломанные.

Правило 3

Собирайте грибы в экологически чистых местах, вдали от свалок, оживленных дорог, вредных производств, очистных сооружений. Грибы обладают свойством накапливать вредные вещества, избавиться от которых нельзя даже при длительной тепловой обработке.

Правило 4

По возможности не собирайте грибы в полиэтиленовые пакеты, лучше берите с собой корзину или ведро.

Правило 5

От сбора грибов до их обработки должно пройти минимум времени. Если не получается обработать все грибы сразу, можно оставить их в холодильнике, но не дольше, чем на сутки.

Правило 6

Будьте осторожны с консервами! Банки с грибами ни в коем случае нельзя закатывать, потому что без доступа кислорода в них могут развиться споры ботулизма! Лучше закрыть их полиэтиленовыми крышками с проделанными отверстиями или кусочком ткани.

Удачной вам тихой охоты!