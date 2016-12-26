Шедевры бисерного искусства якутских мастериц

23 декабря состоялось торжественное закрытие II республиканской выставки-смотра «Бисер Севера». В ней приняли участие 113 мастериц из 19 улусов и города Якутска.

В том числе творческий коллектив «Академия рукоделия», кружок детского творчества Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, мастерская «Бисерная пластика» Дворца детского творчества, творческое объединение «Илгийээнэ» Таттинского улуса, учащиеся Якутского художественного училища имени П.П. Романова.

Розалия Колосова, заместитель генерального директора ДДН им.А.Е. Кулаковского:

— Представлена широкая палитра творчества народов, населяющих Якутию. Мастерицы очень тонко сумели показать культуру через искусство: есть украшения народа саха, русские национальные костюмы, головные уборы кокошники, одежда народов Севера. Прекрасно, что выставка прошла в декабре. Когда на улице царит туман и холод, особенно приятно увидеть яркие краски изделий, почувствовать настроение лета, теплоты, ощутить непередаваемые эмоции от красоты работ.

Были выставлены более 600 изделий в различной технике бисерного творчества: костюмы, аксессуары костюма, классические украшения, украшения в национальном стиле, этнические украшения народов Севера, флористические композиции, картины и панно, предметы интерьера. Например, Лена Смолина из Верхневилюйского улуса создала бисерное панно-светильник «Золотое сердце». В работе были использованы проволока, электрический провод, тесьма, светодиодная лента, а розы и листочки выполнены в технике кругового плетения.

Зинаида Заболоцкая, член жюри, кандидат искусствоведения, художник-модельер:

— Было сложно оценивать работы, участницы создали настоящие шедевры, уникальные изделия бисерного искусства. Увеличилось количество качественно изготовленных авторских изделий в различных техниках исполнения, особенно в номинации «Украшения». Мы учитывали грамотный подбор материалов, трудоемкость.

Антонина Григорьева, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций:

— Я в восторге и восхищении от выставки «Бисер Севера». Это калейдоскоп красоты, радости, профессионального мастерства. Якутия – один из немногих регионов, где сохранилось традиционное, исконное народное прикладное творчество. Каждая работа поражает, видно, что авторы вложили частичку сердца, передали всю красоту и доброту своей души.

Жюри в составе заместителя генерального директора ДДН им.А.Е. Кулаковского, заслуженного работника культуры РС(Я) Розалии Колосовой, руководителя Центра народного искусства «Симэх», заслуженного деятеля искусств РС(Я) Александра Гоголева, художника модельера, кандидата искусствоведения Зинаиды Заболоцкой, мастера по бисеру, представителя клуба «Обыкновенное чудо» Натальи Романовой подвело итоги.

В номинации «Костюм» грамотами награждены:

— Марфа Сидорова, Таттинский улус;

— Маргарита Чалбанова, Якутск.

Диплом победителя I степени – Яна Чемпосова, Ия Чемпосова, Олекминский улус за комплекты эвенкийских костюмов.

Диплом победителя II степени – Валерия Попова, Анабарский улус за комплект долганского костюма.

Диплом победителя III степени – Анна Попова, Анабарский улус за комплект долганского костюма.

В номинации «Аксессуары костюма» грамотами награждены:

— Наталья Саввинова, Мирнинский район;

— Матрена Попова, Таттинский улус;

— Фаина Васильева, Якутск;

— Матрена Тимофеева, Амгинский улус.

Диплом победителя I степени – Айталина Голикова, Таттинский улус за сумочки и пояса в национальном стиле.

Диплом победителя II степени – Тамара Оконешникова, Сунтарский улус за комплекты шапок и рукавиц в национальном стиле.

Диплом победителя III степени – Наталья Атакова, Якутск за сумочки в национальном стиле.

В номинации «Украшения» грамотами награждены:

— Надежда Кириллина, Намский улус;

— Майя Павлова, Сунтарский улус.

Диплом победителя I степени – Светлана Иванова, г.Мирный.

Диплом победителя II степени – Татьяна Андреева, г.Якутск.

Диплом победителя III степени – Мария Павлова, г.Якутск.

В номинации «Украшения в национальном стиле» грамотами награждены:

— Лена Федотова, Намский улус;

— Мария Федотова, Таттинский улус.

Диплом победителя I степени – Саргылана Никифорова, Сунтарский улус.

Диплом победителя II степени – Светлана Павлова, Хангаласский улус.

Диплом победителя III степени – Любовь Винокурова, г.Якутск.

В номинации «Этнические украшения народов Севера» грамотами награждены:

— Зинаида Корнилова, г.Якутск;

— Аксинья Ефимова, Среднеколымский улус.

Диплом победителя I степени – Валентина Николаева, Анабарский улус.

Диплом победителя II степени – Екатерина Попова, г.Мирный.

Диплом победителя III степени – Анна Туприна, Анабарский улус.

Номинация «Бисерная флористика»

Диплом победителя I степени – Лена Смолина, Верхневилюйский улус.

Диплом победителя II степени – Октябрина Максимова, Сунтарский улус.

Диплом победителя III степени – Айталина Лукачевская, Усть-Алданский улус.

В номинации «Вышитая картина (декоративные панно)» грамотами награждены:

— Светлана Ларионова, Верхнеколымский улус;

— Мария Булатова, Сунтарский улус;

— Анастасия Бубякина, г.Якутск.

Диплом победителя I степени – Ульяна Нохсорова, г.Якутск за картину «Автопортрет с сыновьями».

Диплом победителя II степени – Вероника Мигалкина, Усть-Алданский улус за копию картины Ван Гога «Звездная ночь».

Диплом победителя III степени – Мария Сантонова, г.Якутск за авторское панно «Ытык сир».

В номинации «Предметы интерьера» грамотой награждена Людмила Аржакова, Чурапчинский улус.

Диплом победителя I степени – Валерия Мохначевская, г.Якутск за бисерную подставку для шляпы.

Диплом победителя II степени – Ульяна Михайлова, Амгинский улус за авторские шкатулки.

Диплом победителя III степени – Светлана Козлова, Хангаласский улус за пасхальные яички.

Благодарственными письмами от Оргкомитета II выставки-смотра «Бисер Севера» награждены:

Кружок детского творчества Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Руководитель Любовь Платонова.

Мастерская «Бисерная пластика» Дворца детского творчества, г.Якутск. Руководитель Варвара Миронова.

Якутское художественное училище им.П.П. Романова. Руководитель Надежда Корнилова.

Творческое объединение «Илгийээнэ», Таттинский улус. Руководитель Изабелла Элякова.

Зинаида Заболоцкая, мастер по бисеру, кандидат искусствоведения.

Наталья Романова, мастер по бисеру, представитель клуба творчества «Обыкновенное чудо».

Ульяна Нохсорова, г.Якутск, победитель I степени в номинации «Вышитая картина (декоративные панно)»:

— Занимаюсь рукоделием с 2000 года, сначала вышивала мулине, через пять лет стала создавать изделия из бисера и сразу поняла: «Вот то, что я искала!» Бисероплетение дарит мне безграничные возможности для творчества. Вышивала иконы, эскизы картин, сейчас делаю авторские портреты, натюрморты, пейзажи.

Валентина Николаева, Анабарский улус, победитель I степени в номинации «Этнические украшения народов Севера»:

— Первый раз участвую в республиканской выставке. Очень рада, что завоевала высокую награду, это стимул для новых достижений, толчок к созданию новых оригинальных украшений.

Маргарита Чалбанова, г.Якутск, грамота в номинации «Костюм»:

— С 2006 года регулярно посещаю мастер-классы, которые проводятся в Центре народного искусства «Симэх». Так, я обучилась секретам бисероплетения, лоскутного шитья, рукоделия. Постепенно стала шить, успешно участвовать в республиканских, российских и международных выставках. В 2014 году получила звание мастера народного прикладного искусства РС(Я), сейчас сама делюсь опытом, веду кружок по шитью, рисованию в «Школе третьего возраста». У меня много идей, всегда есть чем поделиться, мы делаем картины из битого стекла, расписываем шелк, постоянно стремимся к чему-то новому. На выставке «Бисер Севера» представила якутские костюмы 17-18 веков и мужской эвенкийский фартук.



Также в рамках выставки прошли мастер-классы по обучению различным техникам бисерного творчества, организована ярмарка «Феерия бисера». Самобытные работы вызвали большой восторг посетителей.