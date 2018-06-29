Шайка «черных риелторов» осуждена в Якутске

Прокуратура г.Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех местных жителей, обвиняемых в совершении ряда преступлений, связанных с мошенничеством с недвижимостью.

Установлено, что 38-летний подсудимый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, не имея собственного жилья и постоянного заработка, в период с 2013 года по апрель 2015 года совершил 18 эпизодов преступных действий в сфере недвижимости, а также угрозу убийством. К совершению части преступлений привлек свою сожительницу, ранее судимого брата и знакомого.

Так, в 2013 году подсудимый познакомился с девушкой, с которой у него сложились близкие отношения. Воспользовавшись ее доверительным к нему отношением, он продал ее квартиру и обратил в свою пользу вырученные денежные средства.

Далее, подсудимый совместно со своей сожительницей, незаконно приобрели права на три квартиры, принадлежащим одиноким людям. Когда один из собственников квартиры понял, что его хотят обмануть и отказался продавать свою квартиру, подсудимый приобрел права на жилье под угрозой применения насилия с использованием своей собаки породы «немецкая овчарка» и арбалета.

После незаконного завладения недвижимостью, квартиры неоднократно выставлялись на продажу и в аренду. С лицами, изъявившими желание купить квартиру, составлялись предварительные договоры купли-продажи квартиры, с арендаторами договаривались о долгосрочной аренде и после того, как потерпевшие передавали злоумышленникам предоплату, последние отказывались от дальнейшего исполнения договорных обязанностей.

Покупателям, пожелавшим вернуть свои предоплаченные денежные средства, лидер группы угрожал убийством, демонстрируя травматический пистолет, который потерпевшие приняли за боевое оружие и восприняли его угрозу как реальную и осуществимую.

Кроме незаконного приобретения прав на указанные жилые помещения, подсудимый по предварительному сговору с сожительницей и братом в 2015 году совершили покушение на незаконное приобретение права на квартиру одинокого пенсионера, злоупотребляющего алкоголем, которое не смогли довести до конца, поскольку пенсионер отозвал ранее выписанные доверенности, а также продали земельный участок и дом другого пенсионера, лишив его жилья и завладев денежными средствами, вырученными от продажи недвижимости.

Всего от действий подсудимых пострадали 25 граждан, сумма причиненного ущерба составила около 21 млн. руб.

Предоставленные государственным обвинителем доказательства легли в основу обвинительного приговора, которым 38-летний лидер группы признан виновным в совершении 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч..3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество), 5 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.2 ст.159 УК РФ (организация мошенничества), по одному эпизоду преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество), п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство), 119 УК РФ (угроза убийством), с назначением наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима; его 36-летний брат признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, с назначением наказания с учетом сотрудничества со следствием в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; его 29-летний знакомый признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.159 УК РФ, с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Женщина, совершавшая преступления по предварительному сговору с осужденными, ранее признана приговором Якутского городского суда виновной в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 2-4 ст.159 УК РФ (мошенничество), и преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.