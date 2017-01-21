Шалость или поджог? В Чокурдахе сгорел рыбный завод

Недействующее здание рыбного завода сгорело в субботу в поселке Чокурдах Аллаиховского района Якутии, сообщает ЯСИА со ссылкой на руководителя республиканского департамента по делам Арктики Василия КИСЕЛЕВА.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в субботу в 18.52 по местному времени (16.52 Якутск).

«Завод не работал, здание было обесточено, не функционировала котельная, никаких промышленных процессов в нем не происходило», — отметил Василий Киселев.

По его словам, когда пожарные приехали к месту происшествия, то увидели открытую на втором этаже дверь. «Именно с офисной части второго этажа началось возгорание. Существует две версии произошедшего — детская шалость и поджог», — уточнил собеседник агентства.

В результате пожара второй этаж обрушился. «На первом этаже находилось все оборудование. Мы опасаемся, что оно сильно повреждено. Да и пожарные могли его залить, когда тушили возгорание. Все прояснится утром, после того, как специалисты смогут выехать на место и провести осмотр», — рассказал Василий Киселев.

Хозяин завода — Фонд будущих поколений. Руководитель департамента подчеркнул, что представитель организации на днях должен был выехать в Чокурдах, чтобы решить вопросы, связанные с охраной объекта.

«Другими деталями мы не располагаем, причина пожара станет известна после расследования», — добавил собеседник агентства.