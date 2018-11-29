Шахтер найден мертвым

Сотрудник горно-обогатительного комбината «Денисовский» в Нерюнгринском районе Якутии, поиски которого велись с ночи, найден мертвым, сообщили телеканалу «Якутия 24» в ГУ МЧС РФ по РС(Я).

«Обнаружены фрагменты тела при разборке завала в шахте „Денисовская“, работы по разборке завала продолжаются. Откопана часть комбайна», — сказали в пресс-службе министерства.

В разборке завалов участвуют 69 человек и четыре единицы техники. С родственниками погибшего шахтера работает психолог.

Погибший являлся машинистом комбайна. Других жертв и пострадавших нет.

Обрушение произошло в ночь с 28 по 29 ноября.

Шахта «Денисовская» УК «Колмар» находится примерно в 25 км от Нерюнгри. По информации МЧС, обрушение произошло на глубине 230 метров. Всего в шахте находились 55 человек, 34 из них на аварийном участке.

На место происшествия вылетел министр промышленности Якутии Максим Терещенко. По его информации, причиной обвала послужило обрушение пород кровли при горнопроходческих работах.

По факту обвала проходит прокурорская проверка.