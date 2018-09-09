Шахматный сезон начался с турнира на призы энергетиков

Открытие шахматного сезона в Якутске началось с турнира по молниеносной игре в шахматы на призы ПАО «Якутскэнерго», в котором приняли участие все желающие.

Президент Федерации шахмат РС(Я), генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик приветствовал спортсменов: «В нашей республике шахматы – один из самых любимых видов спорта. И мы достойно защищаем честь республики, показывая высокие результаты на соревнованиях регионального, федерального и международного уровня. Желаю всем шахматистам удачи на турнире и новых побед в самом интеллектуальном виде спорта!»

За победу поборолись 62 шахматиста. Самому молодому участнику 8 лет, а самый старший — разменял девятый десяток.

По итогам блицтурнира победителем стал – Дмитрий Егоров. Специальными призами были награждены победители в категориях:

«За лучший результат среди ветеранов» — Александр Жу;

«За лучший результат среди женщин» — Римма Маппырова;

«За лучший результат среди юношей» — Денис Назаров;

«За лучший результат среди девушек» — Анастасия Андреева.

Первый вице-президент Федерации шахмат РС(Я) Николай Парников всем победителям и призерам торжественно вручил грамоты и призы от АО «Сахаэнерго» и поздравил их с победой.

Ветеран энергетики Николай Парников с теплотой в голосе вспомнил свое знакомство с черно-белой доской:

– Я научился играть в шашки в 5 лет. В деревне, где родился, не было детских садов, но там жил слепой старик, который сам мастерил шашки и очень любил в них играть. Именно он стал моим учителем, с которым я постигал премудрости этой увлекательной игры. В восьмилетнем возрасте мой дядя научил игре в шахматы, так как ему больше не с кем было играть, и нужен был партнер. Став старше, я увлекся борьбой, но после серьезной травмы вновь вернулся к шахматами. Сейчас это моё любимое хобби, к тому же игра позволяет развивать логику и память, что очень важно в любом возрасте. Отрадно, что в последнее время все больше совсем молодых ребят увлекаются шахматами.

Справка

АО «Сахаэнерго» является 100% дочерним обществом ПАО «Якутскэнерго» и обеспечивает электроэнергией и теплом жителей 23 районов Якутии — территорию в 2,4 млн кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 105 тыс. человек. В состав предприятия входят 143 электростанции общей мощностью 199,9 МВт. Протяженность линий электропередачи, обслуживаемых АО «Сахаэнерго», составляет 2072 километра.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет более 39 ГВт.

http://www.yakutskenergo.ru