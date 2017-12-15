«Шаг в будущую профессию»: в республике выявят лучших молодых исследователей

14 декабря на базе Якутского медицинского колледжа начал работу республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию».

Александр Дегтярев, директор Института развития профессионального образования, открывая форум, пожелал участникам успешной работы и выразил надежду на объективную оценку работ экспертной комиссией. «Уверен, что эксперты будут работать под девизом: «Платон мне друг, но истина дороже», — заявил директор.

Основатель научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию» Альбина Иустинова рассказала собравшимся об истории конференции, поблагодарила основной состав экспертов за самоотверженную работу и подчеркнула, что актуальностью конференции является создание площадки для продвижения идей, для общения с научной общественностью Якутии. «Сегодня мы проводим конференцию «Шаг в будущую профессию» в 11 раз. В течение 11 лет проделана огромная работа, ежегодно победители регионального этапа участвуют во всероссийских конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске. Только в прошлом году 30 студентов из Якутии приняли участие во всероссийской конференции и многие вернулись с дипломами 1-2 степени. Отрадно, что наши студенты расширяют свой кругозор и становятся лучшими на всероссийском уровне», — отметила она.

Также участников форума поприветствовали главный специалист отдела среднего профобразования Николай Иванов и директор Якутского медицинского колледжа Дмитрий Алексеев.

Помимо научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию», посвященной 140-летию со дня рождения А.Е. Кулаковского, в рамках форума проходят курсы повышения квалификации для педагогических работников, выставка инженерных проектов, мастер-классы, деловая игра «Марафон бизнес-идей», фестиваль молодых модельеров и дизайнеров.

Научно-практическая конференция проходит в формате симпозиумов, которые посвящены инженерным, естественным, социально-гуманитарным, экономическим наукам и информационным технологиям, где принимает участие более 200 студентов учреждений среднего профобразования со всей республики.

Посетителей мастер-классов лучшие мастера учреждений СПО обучают азам изготовления елочных игрушек, украшений и аксессуаров, оказанию первой медицинской помощи, новым технологиям плетения и причесок, косметологии, как правильно вести себя с гостем и многому другому. Участие в мастер-классах может принять участие любой желающий.

Форум проводится Институтом развития профессионального образования при поддержке Министерства образования и науки Якутии с целью интеллектуального, творческого и духовно-нравственного развития студентов профессиональных образовательных учреждений и будет работать в течение двух дней. Итоги будут подведены 15 декабря, на торжественном закрытии мероприятия. Победители научно-практической конференции получат рекомендацию от экспертного совета на право участия во всероссийских этапах.

В работе форума принимают участие около 300 участников из 43 профессиональных образовательных организаций республики. Работы студентов оценивают 70 экспертов из числа известных людей Якутии, академиков, докторов наук и ученых.