Сгоревшая ураса Ил Тумэна восстановлена в Вилюйске

Построенная к Ысыаху Олонхо в Вилюйске ураса Госсобрания (Ил Тумэн), сгоревшая 18 июня, восстановлена и готова к приему гостей, сообщает сегодня ЯСИА со слов главы Вилюйского улуса Сергея ВИНОКУРОВА.

Напомним, 18 июня около 7 часов утра на месте проведения Ысыаха Олонхо в Вилюйске сооружение стоимостью 4 миллиона рублей было уничтожено огнем. Глава улуса, не дожидаясь итогов проверки, сразу после пожара поспешил заявить, что причиной стал поджог. Его версию активно поддержал подрядчик – директор дизайн-студии «Уран» Вячеслав ЯРОЕВ. Оба они заявили, что объект будет восстановлен.

Официальная проверка, проведенная правоохранительными органами, пока не обнародовала свое заключение.

И вот сегодня глава улуса сообщил, что ураса полностью восстановлена и готова к визиту почетных гостей Ысыаха Олонхо. «Прием объекта состоится сегодня вечером», — подчеркнул Сергей Винокуров.

Ысыах Олонхо пройдет в Вилюйске 28-29 июня.