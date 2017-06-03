Сгорела дача Афанасия Максимова

Как сообщает crimyakutia_ru: 2 июня в Магане сгорел 2-х этажный коттедж, принадлежавший Афанасию Максимову. comments powered by HyperComments Источник: https://www.instagram.com/crimyakutia_ru/

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