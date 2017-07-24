Сгорел дотла частный дом на Бестужева-Марлинского

За минувшие сутки на территории Якутии горели три жилых дома. Один частный дом пожарным не удалось спасти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Якутии.

23 июля в 00.20. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Клубная в поселке Пеледуй Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через шесть минут после поступления вызова, горели дом и надворные постройки. Огнем повреждены: дом, гараж и баня, расположенные под одной крышей по всей площади, капот и двери автомашины на площади 2 кв метра. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасена автомашина.

23 июля в 03.17. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома на ул. Лермонтова в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через восемь минут после поступления вызова, из окна шел дым. Пожарные предотвратили распространение огня и спасли жилой дом. Огнем повреждены домашнее имущество и мебель в квартире на общей площади 15 кв метров. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

23 июля в 13.22. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме с пристроенным гаражом на ул. Бестужева-Марлинского Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через три минуты после поступления вызова о пожаре, из гаража шел дым. Огнем повреждены частный гараж и частный дом внутри по всей площади. Общая площадь пожара – 40 кв метров. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.