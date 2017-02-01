Сгорел бензовоз, обнаружены погибшие

1 февраля 2017 года в 15: 10 на телефон дежурного «01» малочисленной пожарной части №2 по охране п. Юрюнг-Хая, Анабарского района поступило телефонное сообщение о том, что на ул. Алроса загорелся бензовоз на базе автомобиля «Урал». На момент прибытия пожарных через две минуты после вызова, автомобиль горел по всей площади. Была проведена пенная атака, в результате чего в 15:30 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружены двое погибших, личности устанавливаются. Причина виновник и ущерб устанавливается.

В тушении пожара задействованы 2 единицы техники и 4 человека личного состава.