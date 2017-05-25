Сформирована делегация Якутии на ХVII съезд КПРФ

В Москве 27 мая 2017 года состоится XVII съезд Коммунистической партии Российской Федерации. Он подведёт итоги работы КПРФ за четыре последних года. С Политическим отчётом Центрального Комитета на съезде выступит Председатель ЦК Геннадий ЗЮГАНОВ.

Президиум Центрального Комитета на сайте КПРФ опубликовал текст отчётного доклада. Его обсуждение позволит коммунистам и сторонникам КПРФ глубоко и всесторонне оценить пройденный этап деятельности, подготовить свои предложения по совершенствованию работы партии в новых условиях.

В отчете сформулированы основные задачи организационно-партийной вертикали КПРФ:

1. Ежегодное пополнение рядов на 10 процентов от общего состава позволяет решить проблему лишь простого воспроизводства их численности. Для дальнейшего укрепления влияния КПРФ в обществе необходимо определённое увеличение этой цифры.

2. Нужна активизация деятельности партийных отделений в рабочей среде, наращивание представительства в КПРФ рабочих, специалистов и тружеников села.

3. Требуется усиление полномасштабной подготовки партийного актива к участию в избирательных кампаниях.

4. Среди наших приоритетов должны быть работа с потенциальными союзниками и сторонниками КПРФ, создание информационной базы сторонников в каждом региональном партийном отделении.

5. По-прежнему остро стоит вопрос качественной подготовки резерва руководящих кадров, в особенности — местного и первичного звеньев партии.

В съезде, который пройдет в гостиничном комплексе «Измайлово», примут участие около тысячи человек. Ожидается прибытие около 80 зарубежных делегаций. Предстоит избрать Центральный Комитет и Центральную контрольно-ревизионную комиссию КПРФ.

В Москву для участия в работе главного форума коммунистов страны 25 мая вылетает делегация Якутии: делегаты — первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор ГУБАРЕВ, секретарь Якутского рескома КПРФ по идеологии Петр АММОСОВ, первый секретарь Мегино-Кангаласского райкома КПРФ Валерий ФИЛИППОВ; приглашенные — член ЦКРК КПРФ Артур АЛЕКСЕЕВ, первый секретарь Якутского горкома КПРФ Саргылана ГОГОЛЕВА, главный редактор газеты «Коммунист» Галина МОХНАЧЕВСКАЯ.

Источник: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ.