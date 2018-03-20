Sex в коридорах власти Якутии — 2

Само участие на прошедших выборах президента страны женщины-общественницы, открыло тренд. Одним из ведущих мировых трендов уже давно стало активное участие женщин в политике и их лидирующие позиции во власти.

Можно долго философствовать на эту животрепещущую тему, однако жизнь красноречиво свидетельствует, что эта эпоха пришла. Мир стоит на грани и женская дипломатия может стать необходимым ресурсом. Как показала статистика, приведенная в «Sex в коридорах власти Якутии” в нашей республике ситуация с присутствием женщин-политиков остается такой же как в среднем по России – менее четверти. Но погода меняется.

Общество меняет отношение к проблемам участия женщин в политической жизни, а самое главное, повысилась активность самих женщин. В настоящее время во властных структурах, в выборных органах, в руководстве ведущих партий и движений участие женщин рассматривается как логическая составляющая.

Сама общественная обстановка задает тон, участие женщин-депутатов в работе парламентов и иных представительных органов крайне важно не только для самих женщин, но и для общества в целом. Как показывает практика, для женщин на первый план выходят вопросы экологии, охраны детей, здравоохранения, социальной защиты населения и др., находящиеся на периферии интересов мужчин.

В нашей стране феминизм как таковой не приживается, что вполне объясняется сложившимися историческими традициями. Но мягкая сила отличает правильную женщину-лидера. Здесь важно не какую партию она представляет, а насколько соответствует действительности ее видение картины происходящего, грамотный подход к решению задач и личностные характеристики. Умеет ли она использовать свою способность сгладить острые углы и сохранить отношения даже в самых безнадежных случаях.

Хронический дефицит женщин в политике является одной из главных причин, по которым яркая харизматичная женщина способна пробудить интерес народа.

То ли еще будет! Посмотрим, что нам принесут выборы в Якутскую городскую Думу и Ил Тумэн.