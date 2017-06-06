Северяне отметят Праздник цветения тундры

В местности «Үс хатыҥ» на площадке «Северное сияние» 10 июня состоится ежегодный праздник арктических народов «Цветение тундры».

Праздник «Цветение тундры» — молодой, но уже ставший традиционным праздник всех коренных малочисленных народов Севера Якутии. Именно в это время, когда охота на уток и гусей уже завершена, а ход рыбы еще не начался, у людей есть возможность встретиться, порадоваться началу лета. Этот праздник также отождествляет начало нового года в Арктике.

Гости праздника разожгут большой костер дружбы, примут участие в обрядах поклонения природе, в ритуальных эвенских и юкагирских танцах «hээдьэ», «Лохоҕануйли», «Лоҥдол». В программе — конкурсы по установке яранги, разделке утки, мастер-классы, дефиле национальных костюмов, концертная программа и этно-дискотека.

Организаторы: Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, Управление культуры и духовного развития ГО «г.Якутск», Ассоциация КМНС РС(Я).

Для желающих принять участие в празднике сбор на пл.Дружбы в 09:30. Выезд автобусов в 10:00.