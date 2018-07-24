Северный рецепт приготовления хариуса

Выпускник охотоведческого факультета Иркутского сельхозинститута Александр Николаевич Егоров вырос в Аллаиховском улусе и почти всю сознательную жизнь проработал в сельском хозяйстве Устьянья. Сейчас он руководитель районного сельхозуправления.

В свободное от работы время любит отдыхать на природе, является отменным охотником и заядлым рыбаком, готовит различные деликатесы из своих охотничьих и рыбацких трофеев и угощает друзей. Сегодня он предлагает всем северянам рецепт блюда из хариуса.

Александр Николаевич также занимается таксидермией, фотографированием, изготовлением сувенирных поделок. В рабочем кабинете у него много поделок, чучел и фото.

Хариус запеченный с овощами в фольге

Этот рецепт подходит для тех, кто по-настоящему ценит натуральный вкус северной рыбы и свое свободное время. Готовить его можно как на решетке в полевых условиях, так и в духовке.

Ингредиенты для приготовления в духовке: 2 почищенных хариуса, 1 луковица, соль, сухая несоленая приправа, 2 ломтика лимона, ст. ложка растительного масла и упаковка свежемороженных овощей.

Расстелить на столе фольгу, немного смазать майонезом, рыбины немного присолить с нижней стороны и укладывать спинками наружу. В брюшную полость рыб можно положить немного нашинкованного лука. Верхнюю сторону также слегка подсаливаем, приправляем сухой приправой. На каждую рыбу ложим по 2 кусочка лимона.

Заморозку слегка размораживаем, засыпаем в отдельную посуду, добавляем, соль, сухую приправу, растительное масло, нашинкованный крупно лук и перемешиваем. Накладываем в пространство между рыбами, а затем равномерно обкладываем их овощами. Плотно упаковываем в фольгу, ставим на противень духовки.

Готовим примерно 40 минут при 150 градусах. Подавать можно прямо в фольге. Развернув ее, можно доложить свежую зелень. Рыба получается сочная и вкусная. Такое блюдо не требует особых навыков, приготовить может каждый. Это может стать основой и для других блюд с другими ингредиентами.