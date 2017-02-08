Северный фестиваль. Высшая школа музыки объединит музыкантов из Китая,  Кореи и России

С 21 по 28 февраля Высшая школа музыки РС (Я) организует Международный фестиваль – конкурс «Север. Классика. Бетховен».

Фестиваль – конкурс это международные мастер – классы ведущих профессоров Китайской народной республики, Республики Корея и России, конкурс и концерты Студенческого симфонического оркестра Высшей школы музыки РС (Я) и солистов из Республики Корея и КНР.

Художественный руководитель фестиваля – конкурса – Но Тэ Чол, профессор, дирижер, проректор по международным связям ВШМ РС(Я).

Высшая школа музыки РС (Я) в рамках Международного фестиваля – конкурса «Север. Классика. Бетховен» с 21 по 28 февраля организует Международные мастер – классы ведущих профессоров Китая, Южной Кореи и России по классу фортепиано, скрипки и виолончели.

Park Tae Hui – Пак Тэ Хи – (фортепиано) Профессор Университет г. Сувон, Южная Корея;

Jang Jillang – Джан Джиллянг – (фортепиано) — Профессор Шеньянская консерватория, КНР;

Wei Jia – Вэй Джа – (скрипка) — Профессор Шеньянская консерватория, КНР;

Youngmi Choi – Ёнгми Чхве – (фортепиано) — Профессор Университет г. Кёнгджу, Южная Корея;

Yun Cheong Boo – Юнчон Бу – (виолончель) Доцент Сеульской национальной консерватория, Южная Корея;

Стоимость участия в мастер – классе – 500 рублей. (1 урок – занятие с учеником).

Присутствие на мастер – классе в качестве слушателя – бесплатно.

Расписание мастер – классов, оформление заявки на участие и более подробная информация на сайте Высшей школы музыки vschoolmus.ru

Концерты в рамках Международного фестиваля — конкурса

«Север. Классика. Бетховен»

22 февраля в 17-00 в культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» пройдет первый концерт в рамках Международного фестиваля — конкурса «Север. Классика. Бетховен». Юношеский хор города Чолвон (Южная Корея) представит публике произведения корейских и западно – европейских композиторов.

Стоимость билетов — 200 рублей.

Справки по тел.: 316-001, 316-005.

24 февраля в 17-00 в детской школе искусств №1 состоится концерт Студенческого симфонического оркестра Вышей школы музыки РС (Я) с солистами из Южной Кореи. Дирижер – Павел Васьковский.

Стоимость билетов — 200 рублей.

Справки по тел.: 316-001, 316-005.

28 февраля в 18-00 в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского пройдет концерт Студенческого симфонического оркестра Вышей школы музыки РС (Я) с солистами из Южной Кореи (Youngmi Choi (фортепиано), Yun Cheong Boo (виолончель) и Китая (Wei Jia (скрипка), завершающий Международный фестиваль — конкурс «Север. Классика. Бетховен».

Стоимость билетов — 200 рублей.

Справки по тел.: 316-001, 316-005.