Северное сияние в Черском

В поселке Черский 10 и 11 сентября жители могли наблюдать за северным сиянием, сообщает корреспондент «Колымской правды» Алексей Курило. Источник: http://ulus.media/2018/09/12/zhiteli-poselka-cherskiy-nablyudali-za-severnyim-siyaniem/

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