Северин Поздняков во второй раз стал главой Алданского района

Северин ПОЗДНЯКОВ, кандидат от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на выборах главы Алданского района добился победы во второй раз.

По итогам голосования действующий руководитель муниципалитета более чем на 1200 голосов оторвался от своей основной соперницы, адвоката Полины ДАНИЛЕНКО.