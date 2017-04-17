Сессия Якутской гордумы рассмотрит 13 вопросов

19 апреля, в среду Якутская городская Дума соберется на заседание 35-й очередной сессии.

Предварительная повестка 35 (очередной) сессии:

№1 (О признании полномочий депутата Якутской городской Думы)

№2 (Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Якутска за 2016 год)

№3 (Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2016 год)

№4 (О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 21 декабря 2016 года РЯГД-31-2 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»)

№5 (О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск», утвержденные нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года №169-НПА)

№6 (Об утверждении Положения о разработке градостроительной документации на территории городского округа «город Якутск» в новой редакции)

№7 (О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 24 апреля 2013 года № 135-НПА «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «город Якутск»)

№8 (О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 20 ноября 2013 года № 159-НПА «Порядок перехода бесхозяйного движимого имущества в муниципальную собственность городского округа «город Якутск»)

№9 (О внесении изменений в Положение об организации весенне-летней мелкорозничной торговли и пунктов общественного питания на территории городского округа «город Якутск», утвержденное нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 08 апреля 2015 года № 244-НПА)

№10 (О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 года № 45-НПА «Положение о Контрольно-счетной палате города Якутска)

№11 (О награждении знаком отличия «За заслуги перед здравоохранением города Якутска»)

№12 (О награждении почетной грамотой городского округа «город Якутск»)

№13 (О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 20 сентября 2013 года РЯГД-2-5 «Об утверждении состава постоянных комиссий Якутской городской Думы»)

В повестку могут быть внесены изменения.