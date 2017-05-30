Сессия Ил Тумэна началась с минуты молчания

Очередная ХХIХ сессия Ил Тумэна началась сегодня с минуты молчания. Депутаты почтили память своего коллеги Александра Афанасьевича РОМАНОВА, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Напомним, что 18 мая стало известно о гибели 53-летнего Александра Афанасьевича в Оймяконском улусе, где он находился в командировке. Официальной версия причины смерти депутата до сих пор не озвучена обществу. Никто из депутатов на сессии не поинтересовался загадочными обстоятельствами гибели своего коллеги. Почтили минутой молчания, и продолжили работу.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU