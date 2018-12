Серые хищники мстят за убитых детенышей? Фото (18+) из Намцев

View this post on Instagram

На границе Намского и Кобяйского районов орудуют четыре банды серых хищников. Две большие стаи из 7-8 крупных особей, и две поменьше, состоящие из 3-5 волков. Звери нанесли ощутимый урон домашнему хозяйству жителей Кобяйского района. Недавно они задрали 10 лошадей в селе Батамай. На днях была серьезно ранена одна лошадь в селе Арбын Намского района. Волки нападают очень слаженно и тактично. Опытные волчатники выделяют двух самцов, как наиболее агрессивных и злобных. Этим летом кобяйские охотники обнаружили волчье логово и убили семейство волчат. Местные жители встревожены и высказывают версию, что таким образом волки мстят. #bult_alt