Серийный угонщик пойман

25 января около 10 часов утра в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступила информация об угоне автомобиля «Тойота Пробокс» от здания ГАУ «Якутская городская больница № 3» по ул. Лермонтова. На место совершения преступления выехала оперативная группа сотрудников уголовного розыска и группы розыска ГАИ Якутска, была немедленно отправлена ориентировка во все наряды полиции.

В 13 часов 32 минуты поступила информация о другом угоне автомобиля аналогичной модели. В течение часа второй угнанный автомобиль был обнаружен. Был задержан и сам угонщик. Причем он оказался причастным к обоим происшествиям! 69-летний мужчина уже фигурировал в полицейских сводках по подозрению в совершении аналогичных преступлений. В прошлом году им были угнаны 2 автомашины («Тойота Пробокс» и «Тойота Саксид»).

Причиной всех угонов было то, что на всех транспортных средствах отсутствовали автосигнализации, а в замке зажигания находился ключ. Злоумышленник без труда молотком разбивал стекл,о либо просто открывал незапертые двери. Все остальное за него сделали беззаботные автовладельцы: двигатель уже был заведен и в замке зажигания находился ключ. Поэтому ему не составляло особого труда завладеть чужим имуществом.

По фактам угонов на данный момент возбуждены уголовные дела по ч. 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Правила хранения автомобилей очень просты, Госавтоинспекция настоятельно советует придерживаться следующих советов:

Выходя из автомашины даже на несколько минут, надежно закрывайте двери. Не стесняйтесь проверить: закрыли вы их или нет.

Пользуйтесь автосигнализациями. Помните, что большинство угнанного транспорта не были оборудованы автосигнализацией или их владельцы пользовались ею с нарушением условий эксплуатации. Например, в замке находился ключ зажигания, а дверь была не заперта. В этом случае сигнализация не действует.

При стоянке «железного коня» во дворе своего дома или гаража не забывайте закрывать двери, не оставляйте в автомобиле и рядом с ним ключи, включайте сигнализацию.

Если все же произошел угон, то необходимо не паниковать и максимально быстро постараться сообщить в полицию о случившемся.

По телефонам 02 и 127, 47-35-69. Подробно расскажите: откуда был совершен угон, назовите адрес, примерное время, марку, цвет, госномер и приметы авто.