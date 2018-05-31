Серия отставок и кадровых назначений от Айсена Николаева

Врио главы Республики Саха (Якутия) подписал целый ряд кадровых указов.

Отставки

ФИЛИППОВ Алексей Анатольевич освобожден от должности руководителя Департамента мониторинга и контроля Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с истечением срока срочного служебного контракта.

ПЛАТОНОВ Станислав Робертович освобожден от должности руководителя Департамента по информационной политике Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с истечением срока срочного служебного контракта.

ВЛАДИМИРОВ Афанасий Семенович освобожден от должности руководителя Департамента внутренней политики Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с истечением срока срочного служебного контракта.

МАРТЫНОВ Андрей Андреевич освобожден от должности руководителя Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с истечением срока срочного служебного контракта.

САВЕЛЬЕВ Евгений Васильевич освобожден от должности заместителя руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с истечением срока срочного служебного контракта.

РОМАНОВ Андрей Револьевич освобожден от должности заместителя руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) – руководителя Секретариата Главы Республики Саха (Якутия) в связи с истечением срока срочного служебного контракта.

Назначения

ГРИГОРЬЕВ Давид Григорьевич назначен исполняющим обязанности помощника Главы Республики Саха (Якутия).

САННИКОВА Татьяна Николаевна назначена исполняющей обязанности руководителя Департамента мониторинга и контроля Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

ТИМОФЕЕВ Руслан Владимирович назначен исполняющим обязанности руководителя Департамента по информационной политике Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

НИКОЛАЕВА Степанида Иннокентьевна назначена исполняющей обязанности руководителя Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

ГАСАНБАЛАЕВ Михаил Джафарович назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

ФЕДОРОВ Евгений Николаевич назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

МИХАЙЛОВ Георгий Николаевич назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) – Руководителя Секретариата Главы Республики Саха (Якутия).

МОЗОЛЕВСКАЯ Галина Константиновна нахначена исполняющей обязанности советника Главы Республики Саха (Якутия).

ЯКУШЕВА Ирина Семеновна назначена исполняющей обязанности советника Главы Республики Саха (Якутия).

СЛЕПЦОВ Михаил Эдуардович назначен исполняющим обязанности руководителя Департамента внутренней политики Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). Он освобожден от должности заместителя руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).