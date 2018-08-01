Сергей Сопчук: Единая Россия берет курс на обновление

На особом контроле Партии «Единая Россия» — обратная связь с жителями и повышение качества работы обращениями граждан.

Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель Межрегионального координационного совета (МКС) Партии по Дальневосточному федеральному округу Сергей Сопчук в ходе рабочей встречи с партактивом в Якутске.

По мнению депутата Государственной Думы, предстоит активизировать работу первичных и местных отделений, развивать институт сторонников на новом уровне. Создать все условия для открытого обсуждения вопросов социально-экономического развития Якутии на дискуссионных площадках, — сказал С.Сопчук.

Также речь шла о реализации партийных проектов на территории республики, организации 22 августа Единого дня приема в сторонники и члены «Единой России».

Завтра Сергей Сопчук посетит Намский улус.