Сергей Сохранов: «Управлять своим домом должны уметь все»

Якутию с рабочей командировкой посетил первый заместитель руководителя национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. В рамках партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ» он побывал в Якутске, Покровске, Алдане и Нерюнгри.

– Сергей Сергеевич, в ходе ваших рабочих встреч в основном обсуждались вопросы управления многоквартирными домами (МКД). Каковы, на ваш взгляд, ключевые проблемы в сфере ЖКХ?

– Проблемы ЖКХ по России во многом схожи: непрозрачность формирования тарифов, хроническое недофинансирование ремонта и программ модернизации МКД, отсутствие грамотных профессиональных кадров. Но одной из ключевых проблем, является отсутствие интереса к управлению своим домом со стороны собственников. Их участие в этом деле ограничивается внесением квартплаты. А все вопросы вне собственной квартиры должны решаться какими-то внешними силами – государством, управляющей компанией. Немного патерналистский подход: кто-то придет и все за нас сделает – им виднее, они лучше знают. Но это не так: по жилищному законодательству многие ключевые вопросы должны решаться на общем собрании жильцов. Поэтому главная задача проекта «Школа грамотного потребителя» – повышение жилищной грамотности и ответственности граждан. Чтобы собственники жилья знали свои права и обязанности, активно участвовали в управлении домом и отстаивали свои интересы.

– Растет ли при этом грамотность населения?

– Как бы парадоксально это не звучало, показатель роста грамотности населения – увеличение количества вопросов, поступающих от граждан. Чем больше узнаешь, тем яснее понимаешь, что вопросов намного больше, чем казалось. Да и законодательство в сфере ЖКХ постоянно претерпевает изменения, за которыми даже специалисту сложно оперативно уследить. Грамотных людей становится больше, во многом благодаря образовательным проектам в сфере ЖКХ. Если раньше вопросы касались размера квартплаты и качества работы управляющих компаний, то сегодня чаще спрашивают: «Как создать товарищество собственников жилья?» или «Как сделать капремонт в жилом доме уже в этом году?».

– В ходе командировки вы приняли участие в мероприятиях по линии партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Как вы оцениваете этот проект?

– Наш Центр и проект «Школа грамотного потребителя» идут рука об руку и нацелены на одни и те же задачи. Только через образование граждан мы сможем добиться существенных успехов в сфере ЖКХ. Хорошо, что у «Единой России» есть понимание этого. Со Школой грамотного потребителя мы реализуем ряд совместных проектов. Например, в 2016 году выпустили учебник «Азбука ЖКХ», благодаря которой собственники жилья получают представление о важности грамотного управления своим домом. Таких проектов должно быть больше, и мы намерены продолжать активное сотрудничество.

– Ваш Центр также занимается мониторингом лучших региональных практик. Чем вас удивила Якутия?

– В Нерюнгри с 2016 года успешно реализуется программа ускоренной замены лифтов. За короткий срок модернизировать более 100 лифтов с привлечением средств регионального Фонда капитального ремонта. Стоит отметить, что одна хорошая инициатива рождает другие. Когда был в Нерюнгри, я побывал в нескольких домах с новыми лифтами и отметил для себя, что там смонтированы камеры видеонаблюдения. Уверен, такая новация позволит сохранить лифты на долгий срок. Они не были предусмотрены программой, их установка – инициатива самих жильцов и управляющих компаний.

Понравилось посещение нескольких домов, управляемых ТСЖ в городе Нерюнгри: ул. Южно-Якутская, 41 и проспект Геологов,75. Налицо ответственный подход к собственному дому: прекрасно проведенный текущий ремонт, на лестничных площадках – цветы, на стенах – картины; везде чисто и светло; новое лифтовое оборудование; установлены энергосберегающие светильники; в подвале – индивидуальный тепловой пункт, позволяющий экономить на оплате за тепло; вокруг дома – аккуратные газоны с цветами и ухоженными деревьями. Не удивительно, что в этих домах жители своевременно и полностью платят за услуги ЖКХ. На мой взгляд, такой подход к управлению своим жильем должны перенимать и другие дома не только в Нерюнгри, но и повсеместно по республике и за ее пределами. В ходе совместного семинара со Школой грамотного потребителя руководители успешных ТСЖ рассказали о том, как им удалось добиться успеха в своих домах. Думаю, такой опыт будет полезен всем: и руководителям ТСЖ, и управляющим компаниям, и самим собственникам жилья.

Справка:

НП «ЖКХ контроль» создает ресурсные центры в субъектах РФ – региональные центры общественного контроля. НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на решение проблем в жилищно-коммунальной сфере, повышения эффективности работы отрасли, улучшения качества жизни граждан.