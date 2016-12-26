Сергей Расторгуев: «Моя Марфа всегда в моем сердце»

Вот уже 40 дней, как не стало моей Марфы, самого близкого, родного, дорогого мне человека, верной, любимой супруги-жены, надежного соратника и друга.., моей главной опоры…

42 года мы были всегда вместе… Учеба и стажировки в Москве, Екатеринбурге, участие во всесоюзных и всероссийских конкурсах, гастроли по республике, стране и за рубежом, в более, чем 40 странах мира.

Мы жили душа в душу и никогда почти не говорили друг другу слова о любви, но нашу любовь, какую-то очень особенную, понятную только нам, мы пронесли через всю нашу жизнь. Особенно в последние годы жизни мы ни дня не могли быть друг без друга. Мы стали относиться трепетнее, нежнее и еще ближе друг к другу.

Требовательная к себе она была также строгой к другим и следила за дисциплиной коллектива. На планерках Марфа давала артистам ценные замечания и пожелания, хвалила и поздравляла с успехом и режиссеров, и артистов, и художников, и операторов, и швейный цех, и оркестр, и балет… Действительно, все в нашем коллективе называли её мамой… Она была строгой, жесткой, но к тому же доброй, простой, справедливой, готовой помочь каждому в трудную минуту.

Дети артистов называли её бабушкой : «Эбээ…». Марфа всегда старалась в праздники подарить каждому ребенку подарки, не забывала угостить тортом, сладостями швейных цех, оркестр, операторов, балет , артистов , столяров, одним словом, всех, кто старается хорошо работать во благо нашего цирка.

Она была талантлива во всем. Получив бесценные уроки у народной артистки России Ирмы Петровны Яунзем, она стала высокопрофессиональной певицей, исполнительницей якутских и русских народных песен.

У Марфы очень хороший вкус во всем: в одежде, дизайне. Я всегда восхищался ею, она всегда для меня на первом месте: самая красивая, самая элегантная, самая изящная….Она умела создавать неповторимый домашний уют. Мы с ней прожили 37 лет на проспекте Ленина. И как только добились многочисленных квартир для наших работников и артистов цирка мы приобрели свою новую, долгожданную квартиру. К нашему счастью, новая квартира находится рядом с цирком. Только жаль, что в ней нам вместе удалось прожить всего 3 года…

Марфа — тонкой души человек, очень добрый, отзывчивый, неравнодушный ко всему происходящему вокруг. Очень заботливая, она каждое утро провожала меня на работу, поправляла на мне одежду и перед моим уходом мы обязательно три раза целовались, хотя через полчаса уже встречались в цирке и принимались за работу. Её заботу ощущал каждый, но меньше всего она думала о себе, о своем здоровье…

Очень тяжело терять такую надежную опору, очень жалко и обидно, что не получилось за эти полгода борьбы с этой страшной болезнью вернуть её в прежнюю жизнь…

Как она любила жизнь, как она любила всех, как она хвалила и говорила теплые, добрые слова всем, приходившим навестить её. Всегда очень искренне радовалась каждому, узнавала, вспоминала, весело смеялась, несмотря на свою тяжелую болезнь. Дарила свои улыбки всем, кто был вокруг, даже незнакомым. Несмотря на болезнь, она все равно была очень требовательной к себе. Каждый день для неё был шагом вперед, упорно занималась, заставляя свое тело двигаться, не жалуясь на боли. В последние дни она чувствовала себя очень счастливой. Во время занятий в Корее Марфа весело , громко пела свои песни, радуя всех вокруг. Её оптимизмом восхищались корейские врачи, даже выучили её любимую песню «Учугэй» и вместе с ней пели. Меньше чем, за месяц упорных занятий, она добилась очень многого: начали двигаться руки, ноги, научилась самостоятельно сидеть, стоять и делать свои первые шаги…

Но неожиданно для всех болезнь обострилась и все пошло не так как все ожидали… Коварная болезнь сделала свое… Моя Марфа ушла, так и не придя в себя…

Мы мечтали, взявшись за руки, еще долго идти вместе по жизни, увидеть как достроят наш цирк, чтобы показать людям цирковые спектакли и программы крупных российских и зарубежных цирков, открыть свою цирковую северную школу, передать цирк в надежные руки, чтобы наше дело не остановилось, а развивалось дальше и дальше, принося людям радость и счастье. Как Марфа верно подметила в своем последнем интервью: «Никто не вечен… Мы уйдем, а цирк останется. Так в памяти людей останемся и мы с Сергеем. Хочется жить подольше, хочется, чтобы цирк расцветал, чтобы всегда было много зрителей, была интересная программа, чтобы приезжали хорошие артисты и чтобы достроили вторую очередь нашего цирка, чтобы он развивался дальше.»

Марфа — очень умный человек, к тому же прекрасный оратор, вместе с тем, очень скромный и ранимый человек. Она никогда ни разу не задавала вопросы мне, всегда соблюдала тактичность по отношению к функциям и делам директора. Не любила сплетен, разговоров за спиной, тут же прямо и жестко пресекала подобные явления. Благодаря чему, в большой степени, у нас сложился дружный и крепкий коллектив.

Щедрость души, простота общения с любым человеком, доброта, порядочность, прямота характера говорить в лицо правду, готовность прийти на помощь, строгость, интеллигентность…

Как она блистательно проводила свои юбилейные концерты, очень просто и живо вела разговор со зрителями, как она требовательно была к себе, к своему творчеству.

Прекрасная и очень гостеприимная хозяйка, любила юмор, была веселой энергичной и жизнерадостной.

Она была идеальна во всем, светлейший человек, святая женщина…

Я любил, люблю и буду любить её… Она навсегда останется в моем сердце…

От имени родных и близких я искренне благодарю за оказанную помощь, за проявление поддержки в трудную минуту:

— Главу Республики Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова;

— Председателя Правительства РС(Я) Галину Данчикову;

— Администрацию Главы и Правительства РС(Я) — Юрия Куприянова;

— Члена Совета Федерации Вячеслава Штырова;

—Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) — Александра Жиркова;

— Министерство культуры и духовного развития РС(Я) — Владимира Тихонова;

— Главу Представительство ЯРО ВОД «Матери России» — Прасковью Борисову;

— Администрацию МР «Мегино-Кангаласский улус» — Николая Старостина;

—Администрацию Нахаринского наслега Мегино-Кангаласского улуса — Василия Шестакова;

— Администрацию МР «Амгинский улус» — Николая Архипова;

— Администрацию МР «Вилюйский улус» — Сергея Винокурова;

— Администрацию МР «Эвено-Бытантайский улус» — Ивана Горохова;

друзей коллег из Москвы и других стран:

— Российскую государственную цирковую компанию «Росгосцирк» — Дмитрия Иванова и Таисию Корнилову;

— Большой московский цирк на проспекте Вернадского — Эдгарда и Аскольда Запашных; — Московский цирк Никулина на Цветном бульваре — Максима Никулина;

— Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ), г. Москва — Валентину Саввину;

— Пекинский международный колледж искусств — Чжан Хуна;

— Президента Международного циркового фестиваля в Италии — Фабио Монтико;

— Президента компании «Firebird Production» (США) Питера Дубински;

—Авиакомпанию «Якутия» — Ольгу Федорову и начальника отдела перевозок авиакомпании «Якутия» Евгения Дмитриева;

— АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО — Людмилу Николаеву;

— Управление культуры и духовного развития по РС (Я) — Антониду Корякину;

— Ювелирную фирму «Киэргэ» — Галину и Александра Павловых;

— АО «Нижнее-Ленское» — Ивана Андреева;

— Реском профсоюза работников культуры — Анастасию Комарову;

— Якутский хореографический колледж им. А. и Н. Посельских — Дарию Дмитриеву;

— Музей и центр хомуса народов мира — Николая Шишигина;

— Национальный театр танца РС(Я) им. С.Зверева-Кыыл уола — Александра Алексеева;

— АУ «Государственный театр эстрады РС(Я)» — Алексея Егорова Ѳркөн;

— АБУ РС (Я) «Государственный театр юного зрителя» — Матрену и Алексея Павловых;

— АУ РС (Я) «Саха академический театр им. П.А. Ойунского» — Анатолия Николаева;

— АУ РС (Я) «Арктика» — Сергея Семенова;

— АУ «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона» —Сергея Сюльского;

— ГКУ «Республиканская библиотека для слепых РС (Я)» — Елену Находкину;

— Муниципальное казенное учреждение Управление культуры МР «Амгинский улус (район)» — Евдокию Сутакову;

— ГБУ РС (Я) «Амгинская центральная районная больница» — Николая Тихонова;

— ГБУ «Нахаринская участковая больница» — Лидию Ефремову;

— МБОУ «Майинская школа им. В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» — Светлану Игнатьеву;

— НП Объединение «Дойду ситимэ» им. В.П. Ларионова Мегино-Кангаласского улуса — Владимира Птицына;

— Профком Управления Пенсионного фонда Мегино-Кангаласского улуса;

— АО ПО «Якутцемент» — Мамедова Алиша Забидоглы;

— Мегино-Кангаласскую улусную организацию Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания — Степанова Владимира;

— Выпускников ВТМЭИ «Якутская эстрада-72»;

— ВИА «Чороон»;

— Родителей студентов Пекинского международного колледжа искусств;

— Клуб любителей бани и пара — Анатолия Давыдова;

— Екатерину и Алексея Егоровых;

— Варвару и Авксентия Обоюковых;

— Александра Бурнашева;

— Владимира Индигирского;

— друзей, одноклассников, коллег и артистов.

Особо хочу отметить руководство и весь коллектив Республиканской больницы №2 и Республиканской больницы №3 за их нелегкий труд, профессионализм, терпение, за грамотное и чуткое отношение к пациентам, которые в любую минуту придут на помощь и найдут нужные слова для каждого пациента, за каждое мгновение радости, которое они нам дают, и мы спокойно можем доверять таким докторам. Хочется, чтобы о таких докторах знали многие и без боязни за свою жизнь доверялись таким врачам, которые могут подобрать правильное и грамотное лечение, медсестер, санитарок, и всех сотрудников за добросовестную работу.

От всего сердца выражаем Вам всем искреннюю благодарность за моральную и финансовую поддержку, содействие по сбору средств на лечение и организацию похорон Марфы Петровны Колесовой-Расторгуевой – заслуженной артистки России и Якутии, народной артистки Республики Саха (Якутия), члена Союза цирковых деятелей России, Почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса и Нахаринского наслега, скоропостижно покинувшей нас 5 ноября 2016 года.

Искренне желаем воплощения в жизнь всех ваших добрых замыслов. Спасибо вам, за то, что не остались равнодушными к нашему горю! Низкий Вам поклон! Со своей стороны, я приложу все силы во благо нашей республики и страны!

Мир Вашему дому! Здоровья, счастья вам всем, вашим родным и близким!!!

С уважением и благодарностью,

заслуженный артист Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Сергей Расторгуев

Родные и близкие Марфы Петровны.