Сергей Ларионов: Работать на будущее надо сегодня

Совсем немного времени осталось до начала навигации-2018. Что было сделано за зимний период, как идёт подготовка, как будут решаться социальные вопросы в текущем году, что нового и перспективного в планах пароходства – об этом в интервью с генеральным директором ОАО «ЛОРП», народным депутатом С.А.Ларионовым.

— Сергей Александрович, на дворе весна, скоро навигация. Какие задачи стоят перед коллективом?

— Во-первых, подготовка к навигации. Она идет планово, о чём докладывает еженедельно служба главного инженера. Задача для береговых подразделений и плавсостава – своевременно подготовить флот, который должен выйти в рейсы в первую очередь, — сразу за ледоходом. С 1 мая будет проиндексирована заработная плата на процент инфляции плюс к этому мы добавим 2%, соответствующие службы сейчас ведут расчет, на сколько реально поднимется оклад каждого работника. Мы ранее повышали зарплату и будем придерживаться данного курса, потому что цены каждый год увеличиваются, коммуналка растёт, у многих ипотека, у всех дети и т.д.

Во-вторых, за зимний период мы провели большую работу по продвижению нашего проекта по строительству судоверфи. Создано новое предприятие — АО «Жатайская судоверфь», проектная документация направлена в Главгосэкспертизу. 5 марта в г.Владивосток наша делегация и «Корпорация развития РС(Я)» приняли участие в очень важном мероприятии «День корейского инвестора». Реалии сегодня таковы, что нам нужен партнер, который поставит передовое оборудование и оснастит высокотехнологичную судоверфь: с автоматизированными процессами, с обучением наших специалистов и многими другими необходимыми параметрами, включая инфраструктуру. Коммерческое предложение на строительство судоверфи поступило от корейской компании KEMCO LTD, и во Владивостоке заключено соглашение о намерениях с данной компанией. Главное, конечно же, что наш проект включен в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», что уже многое нам даёт – финансирование из федерального бюджета РФ в размере 4106 млн. рублей. Мы шли к этому долго, трудно, но шаг за шагом, день за днём приходим к поставленной цели.

Трудности были и есть, но экономическое положение предприятия удалось стабилизировать и увеличить более чем в два раза доходную часть. Если в 2009 году доходы составляли 2435 млн. рублей, то в 2017 году мы показали результат в 5344,3 млн.рублей. Приличный скачок в экономике. Строить суда на Лене – это необходимость, кроме как в Жатае в нашем бассейне строить просто негде и некем, и мы будем строить. Десятилетиями суда не строились, такие были времена по всей стране. Первые наши модернизированные «ласточки» уже в работе, на линии. Танкер ТО-1549, который мы принимали с Главой Якутии Егором Афанасьевичем Борисовым, отстаивается в Киренске, сразу за ледоходом выйдет в рейс. На совещании по модернизации перед службой главного инженера была поставлена задача ко Дню речника текущего года спустить на воду «ОС-2000», сдать в эксплуатацию и завершить модернизацию судов «Ленанефть-2030», «ТО-1552», «ТО-1553», «ТО-1554», а также до 1 августа завершить модернизацию теплоходов «Исидор Барахов», «Ленанефть-5», «СПН-704» на общую сумму 429.6 миллионов рублей.

— В начале года, сразу после отпуска, Вы направились в Жатай, на выездное совещание по вопросам строительства жилого дома для наших работников. Помню в ноябре 2013 года, когда вбивали первую сваю на стройплощадке, вы сказали: «Мы обязательно его построим». Но в тот год из-за проблем на барах наших Арктических рек и мелководья на верхней Лене пароходство понесло убытки, и стройка заморозилась, через два года мало-помалу стройка пошла, и вот 9 этажей (плюс техэтаж) уже стоят и радуют глаз. Это первая высотка в Жатае и пока единственная. В этом году новосёлы получат ключи? Десять лет уже не строили жилья для работников пароходства…

— Да. Построим. Напомню, что начали мы строительство согласно инвестплану пароходства для улучшения жилищных условий наших работников и для специалистов будущей судоверфи, которые приедут возможно с семьями, и мы их разместим в готовом жилье. В эти дни кадровики принимают заявления от желающих жить в этом доме. В первой очереди – 94 квартиры: от однокомнатных до четырехкомнатных. Цена квадратного метра для наших работников на треть ниже стоимости за счёт того, то мы платим первоначальный взнос за своих работников 30 % по ипотечному кредитованию банка. Таким образом, мы поможем нашим работникам, стоящим в очереди на жильё, молодым специалистам флота и берега приобрести квартиру по льготной цене. Если квартиры останутся, то будут реализованы по реальной стоимости капитального жилья в Жатае. С наступлением тепла строительство продолжится, и по плану мы должны сдать дом к 1 декабря текущего года.

— Сергей Александрович, наши читатели интересуются работой теплохода «Капитан Пашнин», который в 2016 году сходил в дальний поход до Дудинки, осенью 2017 года ушёл на Архангельск, освидетельствован Морским Регистром. Мы будем покорять моря?

— На самом деле это очень серьёзный вопрос. И я объясню – «К.Пашнин» работает на загранрейсах, теплоход и мы вместе с ним проходим «обкатку» возвращения пароходства на моря. Да, были времена, когда на морях работали суда пароходства, но были проданы. Тогда у ЛОРПа не было денег, как, впрочем, и у всей страны, и оно пыталось продажами закрыть финансовые проблемы своих предприятий, хотя бы платить зарплату людям. Сегодня ситуация совсем другая. «Капитан Пашнин» благополучно совершил рейс в Данию. Начиная с осени прошлого года, с момента, когда теплоход пошёл через Северный морской путь на Архангельск, мы работаем в круглосуточном режиме. Служба эксплуатации флота, коммерческое управление, связисты, служба главного инженера решали все вопросы, которые постоянно возникали, потому что нормативные документы, требования по оборудованию, по экологии, по связи, касающиеся морских судов, совершенно иные, чем речные. Это мировые стандарты. В Архангельске на прохождение всех соответствий и разрешений ушло 2 месяца, была произведена смена экипажа. Жатайский экипаж сейчас в отпусках, потому что по морским правилам после 4 месяцев работы на море, столько же должен отдыхать. На «К.Пашнине» работает экипаж, имеющий паспорта моряков и все соответствующие документы. Но мы будем обучать и готовить наших специалистов для работы в морях. Поэтому на смену экипажа, который сейчас работает, поедут специалисты ЖБТЭФ. Повторюсь, что идёт апробация внедрения пароходства в систему морских перевозок для того, чтобы работать круглогодично. Главное, – мы должны думать, как будет развиваться логистика перевозок через 5-10 лет, в какую сторону нам двигаться, если на сегодняшний день мы имеем динамику снижения речных перевозок в целом по бассейну из-за прихода железной дороги в Нижний Бестях, из-за мелководья на верхней Лене. Наши суда в Арктическую навигацию работают 2,5 месяца, а это танкера и «Сибирские», а на морях есть работа круглый год, вот в чём смысл морских перевозок – дать возможность пароходству и нашим экипажам зарабатывать больше, набирать плавательный ценз – морской стаж, который необходим для движения вперед в должностях на море. Это трехступенчатая градация званий и соответствий занимаемых должностей. Круглогодичная загрузка позволит нашим судам не простаивать во льдах на зимнем отстое. Сегодня мы видим, как развивается Арктика, какое значение придаёт Россия Северному морскому пути, который страна совершенно забросила в своё время, а это грандиозные залежи полезных ископаемых, а сколько у нас работало научно-исследовательских станций, сколько военных гарнизонов охраняли морские рубежи. Пароходству, имеющему прямой выход на Северный морской путь, просто необходимо возвращаться на морские перевозки. Мы готовили «К.Пашнина» практически два года, и теперь можно с уверенностью сказать – первый загранрейс состоялся, будем работать дальше. Работать над будущим сегодня – главный приоритет.

— 18 марта мы будем выбирать Президента России. Знаем, что вы всегда ходите на выборы с семьей. Выборы для Вас важны?

— Безусловно. В моей семье всегда с уважением относятся к выбору каждого. Мы с супругой участвуем во всех выборах: и местного уровня, и федерального. И в этом году мы будем выбирать руководителя страны. Потому что законом мне предоставлено избирательное право, и я им воспользуюсь. Мы живем в России – в самой лучшей стране с богатейшей историей и традициями, и мне не безразлично, кто будет ею управлять.