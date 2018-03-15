АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-29
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.02
 70.52
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.03.2018, 22:54
Желток
Видео
Раз, два, три — телевышечка гори!
15.03.2018, 22:24
Желток
Видео
Золотая лихорадка: Весь груз собран, никаких потерь нет… но граждан, присвоивших золото, будут преследовать по закону
15.03.2018, 22:17
Экономика
Сергей Ларионов: Работать на будущее надо сегодня
15.03.2018, 21:58
Желток
Резонанс
Золотая лихорадка: выборы президента в Якутске под угрозой?
15.03.2018, 20:38
Желток
Видео
Золотая лихорадка: Жители Якутска ринулись искать золото
15.03.2018, 19:20
Политика
ПГ в Якутии: Заявлены еще три участника
15.03.2018, 19:19
Политика
Турчак: Задачи будут оформлены в конкретные законопроекты
15.03.2018, 18:27
Общество
Фотофакт
На Якутск посыпался золотой дождь: горожане ищут упавшее золото
15.03.2018, 18:05
Общество
Сельских жителей обучат новым профессиям
15.03.2018, 17:55
Общество
Интервью
Александр Кошуков о кадрах для малого и среднего бизнеса
15.03.2018, 17:45
Происшествия
Страшное убийство в Якутске раскрыто
15.03.2018, 17:36
Культура & Образование
«Мамонтенок-2018» приглашает всех принять участие в конкурсе!
15.03.2018, 17:20
Экономика
16 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
15.03.2018, 17:13
Происшествия
Фотофакт
Соцсети: С грузового отсека Ан-12 вывалились тонны золота
15.03.2018, 17:00
Происшествия
В Якутии, расследуя дело об угоне, раскрыли убийство
15.03.2018, 16:50
Общество
Уголовный кодекс РФ переведут на якутский язык
15.03.2018, 16:40
Культура & Образование
Стартовал I Международный инклюзивный Smart-art фестиваль
15.03.2018, 16:30
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ:  с заботой о партнерах
15.03.2018, 16:20
Культура & Образование
Театр эстрады примет участие в республиканском фестивале «САТА»
15.03.2018, 16:10
Происшествия
В Сунтаре с серьезными травмами госпитализирован 10-летний ребенок
15.03.2018, 15:55
Происшествия
Раскрыта кража в самолете
15.03.2018, 15:45
Красота & Здоровье
В Якутии формируется трехуровневая система медпомощи пожилым людям
15.03.2018, 15:35
Происшествия
Аэропорт Якутск прокомментировал инцидент с АН-12
15.03.2018, 15:25
Культура & Образование
Высшая школа музыки продолжает совместные мастер-классы с Башмет центром
15.03.2018, 15:15
Культура & Образование
«Начни свое дело»: Школьники Якутии представили около 60 бизнес-проектов на республиканском конкурсе
15.03.2018, 15:00
Экология
Фотофакт
Колымана и Ломоносов воссоединились после долгой разлуки!
15.03.2018, 14:55
Культура & Образование
Билеты на «Ленские столбы» теперь продаются и в кинотеатрах
15.03.2018, 14:45
Общество
Системы видеофиксации выписали штрафов на 53 млн рублей
15.03.2018, 14:33
Общество
«Я — будущее ЖКХ и энергетики»
15.03.2018, 14:23
Культура & Образование
Цирковая премьера: спектакль «Доктор Айболит»
15.03.2018, 14:12
Красота & Здоровье
Новый Перинатальный центр открывает свои двери
15.03.2018, 14:00
Происшествия
Росгвардейцы помогли задержать грабителей
15.03.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Секс способен продлить молодость и красоту
15.03.2018, 13:15
Экология
Фотофакт
Парк «Ленские столбы» готовится к «горячим» выходным
15.03.2018, 13:00
Политика
Призыв трех президентов
15.03.2018, 12:50
Происшествия
Воришка пытался обмануть полицейских
15.03.2018, 12:40
Сахалыы
Саха сирин тутааччылара уонна тимир уустара сөбүлэҥҥэ илии баттастылар
15.03.2018, 12:30
Происшествия
Грабеж в школе
15.03.2018, 12:20
Желток
Егор Борисов любит боевики со Стивеном Сигалом
15.03.2018, 12:18
Общество
Экстра
Назначен президент Академии наук Якутии
15.03.2018, 12:10
Общество
Итоговый он-лайн семинар для общественных наблюдателей
15.03.2018, 12:09
Политика
Экстра
Афанасий Максимов возвращается в большую политику
15.03.2018, 12:00
Происшествия
В ходе семейного скандала жена ударила мужа кочергой
15.03.2018, 12:00
Культура & Образование
Афиша
Единственный концерт «Кун Оркон» в Якутске
15.03.2018, 11:50
Спорт
33 ледовых катка открыты в Якутии
15.03.2018, 11:40
Культура & Образование
В Якутске стартовал Международный инклюзивный фестиваль «Заяви о себе!»
15.03.2018, 11:38
Республика
Резонанс
Администрация Сунтарского улуса опровергает
15.03.2018, 11:30
Общество
В Якутии уволили чиновника с поддельным дипломом
15.03.2018, 11:20
Красота & Здоровье
Интервью
Психиатр: Шизофрения не причина гениальности, она — ее спутник
15.03.2018, 11:11
Республика
Интервью
Гаврил Алексеев: Во все времена хангалассцы высоко ценили и ценят труд
15.03.2018, 11:07
Столица
Некролог
Мэрия Якутска выражает соболезнование
15.03.2018, 11:00
Общество
Волонтеры АЭБ провели мастер-классы для воспитанниц центра «Берегиня»
15.03.2018, 10:50
Столица
Айсен Николаев обсудил c «Опорой России» проблемы предпринимателей Якутска
15.03.2018, 10:40
Желток
Фитоняшка Эвенкийка оказалась в центре скандала
15.03.2018, 10:30
Культура & Образование
Анонс
Музыкальный Якутск: Кто он, Григорий Чернецов?
15.03.2018, 10:20
Экономика
«Сахаэнерго» установило новое оборудование на ДЭС Депутатского
15.03.2018, 10:10
Культура & Образование
Вторая смена в школах Якутска будет ликвидирована
15.03.2018, 10:00
Финансы
Кредитный портфель РСХБ увеличился на 50 млрд рублей
15.03.2018, 9:50
Столица
Айсен Николаев принял участие в обсуждении развития кластера арктических инноваций
15.03.2018, 9:41
Красота & Здоровье
Фотофакт
Якутянка победила в международном конкурсе «Miss AsiaMix»
15.03.2018, 9:40
Культура & Образование
Якутия верит!
15.03.2018, 9:38
Экология
Сегодня у Колыманы и Ломоносова состоится большое событие
15.03.2018, 9:30
Красота & Здоровье
Михаил Николаев вылетел в Москву на дальнейшую реабилитацию
15.03.2018, 9:20
Путешествия
Невероятный экскурсионный тур «Магия национальных парков Кении и Танзании»
15.03.2018, 9:15
Республика
День самоуправления и прекрасного настроения в Алданском политехе
15.03.2018, 9:07
Происшествия
За сутки в республике произошло пять пожаров
15.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 15 марта 2018
15.03.2018, 1:26
Общество
Сегодня день рождения строителя, журналиста и общественного деятеля
15.03.2018, 1:03
Политика
Видео
Иван Слепцов о сельском хозяйстве, ЯГСХА, своей семье и политических амбициях
14.03.2018, 21:36
Политика
Владимир Чичигинаров, Виктор Федоров и Павел Ксенофонтов подали заявления
14.03.2018, 21:34
Экономика
Известный дом в центре Якутска уйдет с молотка
14.03.2018, 18:30
Культура & Образование
Названы победители фестиваля молодежной культуры «АРТ Квадрат»
Архив новостей
Экономика
15 марта 2018, 22:17
466

Сергей Ларионов: Работать на будущее надо сегодня

Совсем немного времени осталось до начала навигации-2018. Что было сделано за зимний период, как идёт подготовка, как будут решаться социальные вопросы в текущем году, что нового и перспективного в планах пароходства – об этом в интервью с генеральным директором ОАО «ЛОРП», народным депутатом С.А.Ларионовым.

— Сергей Александрович, на дворе весна, скоро навигация. Какие задачи стоят перед коллективом?

—  Во-первых, подготовка к навигации. Она идет планово, о чём докладывает еженедельно служба главного инженера. Задача для береговых подразделений и плавсостава – своевременно подготовить флот, который должен выйти в рейсы в первую очередь, — сразу за ледоходом. С 1 мая будет проиндексирована заработная плата на процент инфляции плюс к этому мы добавим 2%, соответствующие службы сейчас ведут расчет, на сколько реально поднимется оклад каждого работника. Мы ранее повышали зарплату и будем придерживаться данного курса, потому что цены каждый год увеличиваются, коммуналка растёт, у многих ипотека, у всех дети и т.д.

Во-вторых, за зимний период мы провели большую работу по продвижению нашего проекта по строительству судоверфи. Создано новое предприятие — АО «Жатайская судоверфь», проектная документация направлена в Главгосэкспертизу. 5 марта в г.Владивосток наша делегация и «Корпорация развития РС(Я)» приняли участие в очень важном мероприятии «День корейского инвестора». Реалии сегодня таковы, что нам нужен партнер, который поставит передовое оборудование и оснастит высокотехнологичную судоверфь: с автоматизированными процессами, с обучением наших специалистов и многими другими необходимыми параметрами, включая инфраструктуру. Коммерческое предложение на строительство судоверфи поступило от корейской компании KEMCO LTD, и во Владивостоке заключено соглашение о намерениях с данной компанией. Главное, конечно же, что наш проект включен в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», что уже многое нам даёт – финансирование из федерального бюджета РФ в размере 4106 млн. рублей. Мы шли к этому долго, трудно, но шаг за шагом, день за днём приходим к поставленной цели.

Трудности были и есть, но экономическое положение предприятия удалось стабилизировать и увеличить более чем в два раза доходную часть. Если в 2009 году доходы составляли 2435 млн. рублей, то в 2017 году мы показали результат в 5344,3 млн.рублей. Приличный скачок в экономике. Строить суда на Лене – это необходимость, кроме как в Жатае в нашем бассейне строить просто негде и некем, и мы будем строить. Десятилетиями суда не строились, такие были времена по всей стране. Первые наши модернизированные «ласточки» уже в работе, на линии. Танкер ТО-1549, который мы принимали с Главой Якутии Егором Афанасьевичем Борисовым, отстаивается в Киренске, сразу за ледоходом выйдет в рейс. На совещании по модернизации перед службой главного инженера была поставлена задача ко Дню речника текущего года спустить на воду «ОС-2000», сдать в эксплуатацию и завершить модернизацию судов «Ленанефть-2030», «ТО-1552», «ТО-1553», «ТО-1554», а также до 1 августа завершить модернизацию теплоходов «Исидор Барахов», «Ленанефть-5», «СПН-704» на общую сумму 429.6 миллионов рублей.

— В начале года, сразу после отпуска, Вы направились в Жатай, на выездное совещание по вопросам строительства жилого дома для наших работников. Помню в ноябре 2013 года, когда вбивали первую сваю на стройплощадке, вы сказали: «Мы обязательно его построим». Но в тот год из-за проблем на барах наших Арктических рек и мелководья на верхней Лене пароходство понесло убытки, и стройка заморозилась, через два года мало-помалу стройка пошла, и вот 9 этажей (плюс техэтаж) уже стоят и радуют глаз. Это первая высотка в Жатае и пока единственная. В этом году новосёлы получат ключи? Десять лет уже не строили жилья для работников пароходства…

— Да. Построим. Напомню, что начали мы строительство согласно инвестплану пароходства для улучшения жилищных условий наших работников и для специалистов будущей судоверфи, которые приедут возможно с семьями, и мы их разместим в готовом жилье.  В эти дни кадровики принимают заявления от желающих жить в этом доме. В первой очереди – 94 квартиры: от однокомнатных до четырехкомнатных. Цена квадратного метра для наших работников на треть ниже стоимости за счёт того, то мы платим первоначальный взнос за своих работников 30 % по ипотечному кредитованию банка. Таким образом, мы поможем нашим работникам, стоящим в очереди на жильё, молодым специалистам флота и берега приобрести квартиру по льготной цене. Если квартиры останутся, то будут реализованы по реальной стоимости капитального жилья в Жатае. С наступлением тепла строительство продолжится, и по плану мы должны сдать дом к 1 декабря текущего года.

Сергей Александрович, наши читатели интересуются работой теплохода «Капитан Пашнин», который в 2016 году сходил в дальний поход до Дудинки, осенью 2017 года ушёл на Архангельск, освидетельствован Морским Регистром. Мы будем покорять моря?

— На самом деле это очень серьёзный вопрос. И я объясню – «К.Пашнин» работает на загранрейсах, теплоход и мы вместе с ним проходим «обкатку» возвращения пароходства на моря. Да, были времена, когда на морях работали суда пароходства, но были проданы. Тогда у ЛОРПа не было денег, как, впрочем, и у всей страны, и оно пыталось продажами закрыть финансовые проблемы своих предприятий, хотя бы платить зарплату людям. Сегодня ситуация совсем другая. «Капитан Пашнин»  благополучно совершил рейс в Данию. Начиная с осени прошлого года, с момента, когда теплоход пошёл через Северный морской путь на Архангельск, мы работаем в круглосуточном режиме. Служба эксплуатации флота, коммерческое управление, связисты, служба главного инженера решали все вопросы, которые постоянно возникали, потому что нормативные документы, требования по оборудованию, по экологии, по связи, касающиеся морских судов, совершенно иные, чем речные. Это мировые стандарты. В Архангельске на прохождение всех соответствий и разрешений ушло 2 месяца, была произведена смена экипажа. Жатайский экипаж сейчас в отпусках, потому что по морским правилам после 4 месяцев работы на море, столько же должен отдыхать.  На «К.Пашнине» работает экипаж, имеющий паспорта моряков и все соответствующие документы. Но мы будем обучать и готовить наших специалистов для работы в морях. Поэтому на смену экипажа, который сейчас работает, поедут специалисты ЖБТЭФ. Повторюсь, что идёт апробация внедрения пароходства в систему морских перевозок для того, чтобы работать круглогодично. Главное, – мы должны думать, как будет развиваться логистика перевозок через 5-10 лет, в какую сторону нам двигаться, если на сегодняшний день мы имеем динамику снижения речных перевозок в целом по бассейну из-за прихода железной дороги в Нижний Бестях, из-за мелководья на верхней Лене. Наши суда в Арктическую навигацию работают 2,5 месяца, а это танкера и «Сибирские», а на морях есть работа круглый год, вот в чём смысл морских перевозок – дать возможность пароходству и нашим экипажам зарабатывать больше, набирать плавательный ценз – морской стаж, который необходим для движения вперед в должностях на море. Это трехступенчатая градация званий и соответствий занимаемых должностей. Круглогодичная загрузка позволит нашим судам не простаивать во льдах на зимнем отстое. Сегодня мы видим, как развивается Арктика, какое значение придаёт Россия Северному морскому пути, который страна совершенно забросила в своё время, а это грандиозные залежи полезных ископаемых, а сколько у нас работало научно-исследовательских станций, сколько военных гарнизонов охраняли морские рубежи. Пароходству, имеющему прямой выход на Северный морской путь, просто необходимо возвращаться на морские перевозки. Мы готовили «К.Пашнина» практически два года, и теперь можно с уверенностью сказать – первый загранрейс состоялся, будем работать дальше. Работать над будущим сегодня – главный приоритет.

— 18 марта мы будем выбирать Президента России. Знаем, что вы всегда ходите на выборы с семьей. Выборы для Вас важны?

— Безусловно. В моей семье всегда с уважением относятся к выбору каждого. Мы с супругой участвуем во всех выборах: и местного уровня, и федерального. И в этом году мы будем выбирать руководителя страны. Потому что законом мне предоставлено избирательное право, и я им воспользуюсь. Мы живем в России – в самой лучшей стране с богатейшей историей и традициями, и мне не безразлично, кто будет ею управлять.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Записала Луиза Туктарова, газета «Ленский водник», 2018
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.03.2018, 20:38
Желток
Видео
Золотая лихорадка: Жители Якутска ринулись искать золото
11.03.2018, 9:28
Экология
Егор Борисов: в Якутии затоплено почти триста судов
13.03.2018, 21:36
Футуролог
Эксклюзив
Первый опыт создания якутского алфавита и самая старинная книга на якутском языке
13.03.2018, 23:19
Желток
Эксклюзив
Облом депутата
10.03.2018, 23:52
Общество
В Якутске состоялся VIII Форум сторонников партии «Единая Россия»
09.03.2018, 11:51
Общество
Некролог
Ушел из жизни известный якутский журналист
11.03.2018, 9:17
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
11.03.2018, 20:24
Культура & Образование
Эксклюзив
Искусство Монголии на древней земле Олонхо
10.03.2018, 0:54
Общество
Сегодня юбилей именитого спортсмена
11.03.2018, 10:37
Общество
Некролог
Письмо Кириллу
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео
Желток
15.03.2018

Золотая лихорадка: Весь груз собран, никаких потерь нет… но граждан, присвоивших золото, будут преследовать по закону

Резонанс
Желток
15.03.2018

Золотая лихорадка: выборы президента в Якутске под угрозой?

Фотофакт
Общество
15.03.2018

На Якутск посыпался золотой дождь: горожане ищут упавшее золото

Интервью
Общество
15.03.2018

Александр Кошуков о кадрах для малого и среднего бизнеса

Фотофакт
Экология
15.03.2018

Колымана и Ломоносов воссоединились после долгой разлуки!

Экстра
Политика
15.03.2018

Афанасий Максимов возвращается в большую политику

Интервью
Красота & Здоровье
15.03.2018

Психиатр: Шизофрения не причина гениальности, она — ее спутник

Интервью
Республика
15.03.2018

Гаврил Алексеев: Во все времена хангалассцы высоко ценили и ценят труд