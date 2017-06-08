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Футуролог
8 июня 2017, 11:10
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Сергей Ларионов принял участие в конференции ИППО

В Москве в Храме Христа Спасителя прошла IV отчётно-выборная Конференция Императорского Православного Палестинского Общества, приуроченная к 135-летию ИППО, в которой принял участие председатель Якутского регионального отделения ИППО Сергей Ларионов.  Мероприятие предшествовало торжественному юбилейному заседанию под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По данным мандатной комиссии, на Конференцию было избрано 190 делегатов от 41 регионального отделения в Российской Федерации и 30 делегатов из 14 зарубежных отделений Общества. На конференцию прибыл 161 делегат от 38 региональных отделений из России и 27 делегатов от 28 зарубежных отделений, в том числе из стран ближнего зарубежья, государств Ближнего Востока, стран Средиземноморья и Европейского Союза.

В работе Конференции приняли участие в качестве делегатов и гостей руководители и сотрудники Министерства иностранных дел РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства внутренних дел РФ, депутаты Государственной думы России, Священноначалие Русской Православной Церкви, представители научной, образовательной и культурно-просветительской общественности.

Открывая Конференцию как старейший член ИППО митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, в частности, сказал: «Мы собрались сегодня на Конференцию, которой предстоит, окинув мысленным взором Историю Императорского Православного Палестинского Общества в связи с его 135-летием, подвести итоги его недавней деятельности, а также провести выборы Председателя этой организации. В свой речи он отметил, что «сегодня Общество работает в весьма сложных условиях, когда христиане являются на Ближнем Востоке жертвами фактического геноцида, мирные жители региона страдают от ожесточённых военных действий и террористических актов. Остаётся неурегулированным и израильско-палестинский конфликт. Все эти обстоятельства требуют большого такта и мудрости, необходимых для того, чтобы внести вклад в снижение напряжённости и укрепления дружественных отношений между народами. С этой задачей с успехом справляется обладающий выдающимися организаторскими способностями Сергей Вадимович Степашин, который на протяжении последних десяти лет является Председателем нашего Общества».

Затем с докладом об итогах работы за пятилетний период выступил Председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин. Он отметил, что конференция проходит в год, связанный с целым рядом знаменательных дат в жизни Общества, и подробно остановился на всех аспектах деятельности Общества. В частности, он отметил, что деятельность ИППО с момента его создания в 1882 году в известном смысле ориентирована на зарубежье – Палестину, Ливан, Сирию, Иордан, и это вполне объяснимо. ИППО исторически связано с Ближним Востоком, с народами, населяющими этот важный для судеб мира регион, называемый ещё землёй трёх религий. ИППО всегда служило благородным целям, реализуемым на этой земле, утверждая исключительно мирную созидательную позицию России в Библейском регионе.

В заключение Сергей Степашин сформулировал задачи Императорского Православного Палестинского Общества на ближайшие пять лет, на которых уже останавливался в ходе своего выступление: просвещение, возвращение святынь, работа с молодёжью, защита христианства и христианских ценностей не только на Ближнем Востоке, но и в Европе, в том числе в России. Все эти задачи подробно изложены в Резолюции конференции.

Заместитель Председателя ИППО Елена Агапова в своём выступлении остановилась на важнейших аспектах международной деятельности ИППО, теме защиты  ближневосточных христиан. Она отметила, что наши братья по вере ежедневно, ежечасно подвергаются жесточайшему насилию, гонениям из самой колыбели христианства. Христиане постоянно подвергаются зверским убийствам, мракобесы ИГИЛ и другие варвары уничтожают святыни, храмы, кресты, сжигают древние манускрипты… Стремятся превратить в прах уникальные памятники античной Пальмиры. На глазах у всего мира в Святой Земле происходит великая трагедия великой религии, истинный геноцид христиан в Сирии, Ираке, который слишком долго не хотели признавать западные политики. Сейчас всё же удалось переломить непризнание геноцида. По оценке Церкви, это произошло и благодаря деятельности Императорского Православного Палестинского Общества на этом направлении, отметила Елена Агапова.

На работе региональных отделений Императорского Православного Палестинского Общества подробно остановился заместитель Председателя ИППО Сергей Байдаков. В частности, он отметил, что большинство отделений Общества имеют содержательные программы своей деятельности, несмотря на то, что все они разные и по численному составу, и по времени работы.

В Конференции были избраны члены Совета ИППО и Попечительского совета ИППО, утверждён состав Ревизионной комиссии ИППО, Положение о размере и порядке уплаты членами ИППО членских и иных имущественных взносов, Положение о порядке приёма в состав членов ИППО и исключения из состава его членов. Принят ряд изменений в Устав ИППО, связанных с необходимостью приведения его в соответствие с изменениями законодательства. С учётом необходимой редакционной доработки после состоявшегося обсуждения утверждена резолюция IV отчётно-выборной Конференции.

По данным сайта http://www.ippo.ru

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