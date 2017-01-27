Сергей Ларионов принял участие на слушаниях о перспективах развития водного транспорта

В Общественной палате РФ состоялись общественные слушания «О мерах по выполнению решения заседания Президиума Госсовета по вопросу развития внутренних водных путей в части разработки мер по обеспечению долгосрочной господдержки строительства в РФ гражданских судов».

На слушаниях участниками рынка было обсуждено текущее состояние отрасли водного транспорта и судостроения, рассмотрены механизмы господдержки строительства и лизинга судов в России, а также вопросы экологии.

Член Комиссии ОП РФ по развитию реального сектора экономики, вице-президент Союза транспортников России Евгений Казанцев считает, что отечественная судостроительная отрасль не справляется с объемом внутреннего спроса на суда по причине ограниченных технических возможностей и высокого износа (около 70%) оборудования средств производства.

Одним из вариантов эффективных решений может стать механизм лизинга, который позволяет организовать финансирование строительства судов на российских верфях и является наиболее эффективным способом закупки судов в сравнении с альтернативными способами приобретения водного транспорта. «Нами неоднократно отмечалось, что на сегодняшний день судоходные компании не в состоянии самостоятельно профинансировать строительство судов в силу своего неблагополучного финансового состояния, а кредитные организации не готовы брать на себя риски. Необходимо проработать вопросы с учетом всего комплекса поручений, данных Президентом на заседании Президиума Госсовета, охватывая всю судостроительную и судоходную отрасль, лизинг — это лишь небольшая часть проблем», — отметил Евгений Казанцев.

Участники встречи отметили, что вопрос необходимо рассматривать в «треугольнике» — грузовая база, речной флот и внутренние пути. Весь процесс надо рассматривать именно в совокупности этих трех аспектов.

Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов обратил внимание на острый вопрос по определению адресата, куда будут направлены бюджетные средства для решения проблем внутренних водных путей.

Генеральный директор Московского инженерного бюро Геннадий Егоров рассказал о том, что российский гражданский флот характеризуется высокими показателями среднего возраста судов. Многие суда значительно превысили плановые сроки службы и по своему физическому и моральному состоянию не соответствуют современным требованиям по безопасности.

«Сейчас заводы работают, строятся новые суда, но в эксплуатации в большинстве своем — старая техника. По статистическим данным, аварии и катастрофы происходят с судами, возраст которых превышает порог 14 лет, пик приходится на 20-25 лет. При этом в работе очень много судов, которые эксплуатируются около 35-40 лет и даже более 50 лет. Они до сих пор имеют эксплуатируемые классы и востребованы на рынке. Сейчас также активно происходит утилизация судов. Списание и утилизация идет в Турцию», — рассказал Геннадий Егоров.

Что касается судов Ленского бассейна то средний возраст флота Ленского объединенного речного пароходства и других судовладельцев составляет 35 лет. Так что строительство судов в Якутии сегодня актуально как-никогда. Для сохранения провозной способности пароходство ведет работу по модернизации существующих судов, а также по строительству Жатайской судоверфи.

Генеральный директор ОАО «ЛОРП» Сергей Ларионов отметил, что на мероприятии были рассмотрены механизмы господдержки различных сегментов транспортной отрасли, существующие и перспективные проекты в водном транспорте, программа развития лизинга, аренды морских и речных судов отечественного производства, вопросы строительства и эксплуатации судов и другие, актуальные для судовладельцев вопросы. По итогам все доклады и выступления будут проанализированы, проработаны и в результате будут учтены в итоговой резолюции.