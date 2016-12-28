Сергей Ларионов поздравляет с наступающими праздниками

Дорогие жители Республики Саха (Якутия)!

От имени огромного коллектива ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

По доброй традиции, в последние дни уходящего года принято подводить итоги сделанного. Мы находимся на ответственном этапе своего развития, который обусловлен, прежде всего, ключевой ролью Якутии в модернизации экономики и социальной сферы всего Дальнего Востока. Нас радуют итоги навигации 2016 года, которая завершилась выполнением всех обязательств перед нашими клиентами – грузоотправителями и грузополучателями, нас не подвёл плавсостав. Мы обеспечили Арктические районы всем необходимым для жизни и деятельности на всю долгую зиму, обеспечили завоз грузов на малые реки, а впереди нас ждёт ещё более масштабная работа. Мы будем продолжать доставку стратегических грузов для строительства Федерального газопровода «Сила Сибири»!

Уходящий год был знаменателен тем, что нам удалось реализовать многолетний проект по модернизации судов – 31 июля состоялся торжественный спуск модернизированных танкеров «ТО-1549» в Жатае и «Ленанефть-2043» в Пеледуе. Это первый этап курса возобновления судостроения в Ленском бассейне. Огромную поддержку нам оказывает Глава Республики Егор Борисов и Правительство Якутии в реализации проектов модернизации флота и строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи.

Задачи, стоящие перед пароходством, обширные и непростые. Вмешиваются природные факторы, кризисы, но мы знаем одно – никто, кроме нас, не сможет обеспечить северный завоз и обеспечить родную республику жизненно необходимыми грузами.

Обращаясь к свои коллегам, я хотел бы пожелать радости в семье, удачи в личной жизни, собственного благополучия. Ведь если человек счастлив и доволен, это непременно отражается на его работе: поставленные задачи решаются быстрее, а все возникающие проблемы устраняются легче и проще. Так пусть всегда в ваших домах будет уютно и тепло! Уважаемые жители республики! Ожидая праздник, мы все загадываем желания, строим планы, разрабатываем стратегии… Пусть же ваши желания исполняются, планы реализуются, а стратегии оказываются самыми верными. Мы с достоинством пережили трудности минувшего года. Так давайте же сохраним эту бодрость духа и дальше. Пусть нам в этом помогут наши близкие, друзья, коллеги.

Речники желают Вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия Вам и Вашим близким и счастливого Нового 2017 года!

Народный депутат,

Генеральный директор ОАО «ЛОРП»

С.А.Ларионов