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30 июня 2018, 7:50
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Сергей Ларионов поздравляет с Днем работников морского и речного флота!

Уважаемые коллеги!

Дорогие речники!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота!

Профессия речника  — это  выбор людей сильных волей и духом, которых объединяет тяжелый труд, целеустремленность и ответственность. В настоящее время ОАО «ЛОРП» набирает темпы своего развития. Перед Пароходством стоят серьезные цели и задачи и мы уверены, что профессионализм и добросовестный труд каждого  позволят достичь отличных результатов!

Выражаю уверенность, что совместные усилия и слаженные действия профессионалов отрасли в текущую навигацию гарантируют безаварийную, устойчивую работу флота и бесперебойное жизнеобеспечение нашей Родины.

С начала навигации по второму кварталу в целом по пароходству отправлено 435  тысяч тонн народно-хозяйственных, что составляет 33 % от годового плана.

Выполнены все договорные обязательства по завозу грузов в пункты рек Амга и Вилюй. На реку Амга доставлено 30 тысяч тонн каменного угля, на реку Вилюй 92 тысяч тонн грузов.

С начала навигации хорошие результаты показывают экипажи теплоходов:

  1. «ТО-1549» — капитан Валиулин Сергей Олегович
  2. т/х «Пётр Бекетов» — капитан Митюков Михаил Николаевич
  3. т/х «Механик Маслюк» (Фризен Вячеслав Иванович)
  4. т/х «СНП-722» (Сергачёв Вячеслав Алексеевич)

по сухогрузам:

  1. т/х «СК-2014» (Евтихеев Станислав Иванович)
  2. т/х «СОТ-1116» (Сафронов Андрей Георгиевич)
  3. т/х «СОТ-1133» (Тетерин Александр Львович)
  4. т/х «СОТ-1135» (Сивков Анатолий Анатольевич)

по буксирному флоту:

  1. т/х «РТ-731» (Новицкий Сергей Владимирович)
  2. т/х «Неман» (Липунов Юрий Владимирович)
  3. т/х «Учур» (Хорошев Александр Юрьевич)
  4. т/х «Владимир Ягнышев» (Ткачук Владимир Владимирович)
  5. т/х «Жуя» (Гомиловский Алексей Викторович)

плавкраны

  1. п/к «Т-112» (Тарасов Виталий Анатольевич)
  2. п/к «Т-921» (Хохлов Роман Александрович)

Спасибо вам за хорошую работу в первом этапе навигации-2018!

Ленское объединенное речное пароходство планомерно развивается, внедряет новые проекты. Проведена планомерная работа по увеличению объема перевозок на средней Лене. Начато строительство нового объекта для погрузки и отгрузки народно-хозяйственных грузов – грузового терминала «Нижний Бестях». Это социально-значимый проект для всей республики, поскольку его появление решит несколько задач, в том числе будет разрешен вопрос прямой отгрузки грузов для нужд Арктического побережья, населенных пунктов верхней и средней Лены. Учитывая, что железная дорога находится в поселке Нижний Бестях, причальная стенка в этом же поселке – это необходимость, так как его строительство устранит логистические трудности и грузополучателей, и грузовладельцев.

Вопрос о возрождении судостроения в Якутии стоит давно. В результате многолетней кропотливой работы, первые шаги уже сделаны. На сегодняшний день данный проект поддержан в Минпромторге России. Минэкономразвития России включил проект в Перечень приоритетных проектов, предлагаемых к реализации на территории Арктической зоны РФ. Кроме того, он включен составной частью в Северо-Якутскую опорную зону в рамках проекта Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономического развития Арктической зоны РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Правительством перед нами был поставлен вопрос об обеспечении перевозки грузов по Яне. С этой целью мы создали Янский судоходный участок, который будет решать задачи по содержанию и ремонту судов, работающих на Яне.

На верфи «Братьев Нобель» в г.Рыбинск Ярославской области завершено строительство двух «двухкорпусных» нефтеналивных барж смешанного река-море плавания проекта ROB07, построенных для нужд Республики Саха (Якутия). Между Пароходством и Верфью в торжественной обстановке был подписан акт приема-передачи.

Дорогие речники! В день профессионального праздника выражаю слова благодарности за добросовестный труд, плодотворное сотрудничество. Особая признательность и низкий поклон ветеранам отрасли. Ваша преданность профессии и колоссальный опыт заслуживают уважение и передаются из поколение в поколение.

От всей души желаю неугасаемого оптимизма, новых профессиональных свершений и уверенности в завтрашнем дне!

Генеральный директор С.А.Ларионов

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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