АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
7
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.98
 62.04
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.05.2017, 15:46
Республика
Якутск отмечает праздник Весны и Труда
01.05.2017, 15:28
Спорт
Успех якутян на Чемпионате мира по шахматам в Италии
01.05.2017, 15:22
Культура & Образование
Дерзкая кража не омрачила День танца
01.05.2017, 14:49
Происшествия
Пассажиры «Аэрофлота» пострадали из-за попадания самолета в «воздушную яму»
01.05.2017, 14:39
Происшествия
Похититель платежного терминала задержан
01.05.2017, 14:39
Общество
Фотофакт
Первомай в Якутске
01.05.2017, 14:36
Общество
Сергей Ларионов поздравил с праздником Мира, Весны и Труда
01.05.2017, 14:15
Происшествия
Ребенок растерялся в дорожной ситуации и попал в ДТП
01.05.2017, 14:07
Общество
Фотофакт
Традиционная ярмарка АТБ стала одним из ярких событий первомайской демонстрации в Якутске
01.05.2017, 12:38
Происшествия
В Якутске на Покровском тракте нетрезвый водитель попал в ДТП
01.05.2017, 11:03
Происшествия
В Нюрбинском районе нашли пропавших девушек
01.05.2017, 10:57
Общество
Александр Ноговицын: Первомай символизирует солидарность, мир и весну
01.05.2017, 10:53
Экономика
Стартовала викторина «Про охоту и не только…»
01.05.2017, 10:01
Происшествия
Сотрудники МЧС предупреждают граждан о запрете сжигания сухой травы
01.05.2017, 9:54
Столица
Поздравление председателя Якутской городской Думы  с Первомаем
01.05.2017, 9:52
Столица
Айсен Николаев поздравил с праздником Весны и Труда
01.05.2017, 9:24
Происшествия
В п. Жатай загорелось здание
01.05.2017, 9:17
Столица
Марина Силкина продолжила акцию «Вызов – кузов!»
01.05.2017, 9:12
Общество
Сегодня день рождения руководителя и аудитора
01.05.2017, 8:45
Республика
Россельхозбанк поздравляет с праздником Весны и Труда!
01.05.2017, 8:15
Культура & Образование
«Норуот билиниитин ылбыт 10 учуутал» кинигэ сүрэхтэниитэ
01.05.2017, 7:00
Республика
Федерация профсоюзов Якутии: с праздником Весны и Труда!
01.05.2017, 0:41
Общество
Федерация профсоюзов поздравляет с 1 мая!
01.05.2017, 0:25
Общество
Страховая группа Стерх-Сахамедстрах поздравляет с 1 мая
30.04.2017, 22:02
Культура & Образование
В Арт-галерее «Ургэл» открылась выставка «Дети против пожаров»
30.04.2017, 15:37
Происшествия
МЧС: соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!
30.04.2017, 10:33
Общество
Сегодня День Пожарной охраны России
30.04.2017, 10:30
Политика
Сегодня день рождения руководителя
30.04.2017, 10:20
Происшествия
В Якутске произошло 2 пожара
30.04.2017, 10:18
Столица
Анонс
Об ограничении движения транспортных средств 1 мая в Якутске
30.04.2017, 7:22
Столица
Афиша
Программа празднования 1 мая в Якутске
30.04.2017, 0:09
Экология
Ил Тумэн вышел на Всероссийский экологический субботник
29.04.2017, 23:58
Экология
Егор Борисов принял участие во Всероссийском экологическом субботнике
29.04.2017, 23:39
Желток
Известная поэтесса еще раз стала мамой
29.04.2017, 21:41
Столица
Фотофакт
В Якутске подведены итоги Всероссийского субботника «Зеленая Россия»
29.04.2017, 21:13
Столица
Фотофакт
Поликлиника №1 вышла на субботник
29.04.2017, 21:10
Общество
Некролог
Скончался известный якутский ученый
29.04.2017, 20:47
Столица
Фотофакт
Партийцы традиционно вышли на субботники
29.04.2017, 15:05
Культура & Образование
Успешное выступление якутян на Всероссийской олимпиаде по географии
29.04.2017, 12:58
Культура & Образование
Минкультуры Якутии и Московская консерватория станут партнерами
29.04.2017, 12:57
Происшествия
Фотофакт
Грузовик провалился на мосту в Якутии
29.04.2017, 12:55
Культура & Образование
Московский журнал: Марк Жирков сопоставим с великими русскими композиторами
29.04.2017, 10:55
Столица
Фотофакт
Всероссийский субботник «Зеленая Россия» сплотил жителей Якутска
29.04.2017, 10:50
Культура & Образование
В Москве презентованы печатные издания к 125-летию со дня рождения Марка Жиркова
29.04.2017, 10:44
Происшествия
В Пригородном сгорели Марк2 и Лексус
29.04.2017, 10:41
Культура & Образование
Приглашение на концерт
29.04.2017, 10:03
Общество
Сегодня день рождения журналиста
29.04.2017, 8:57
Культура & Образование
СВФУ признан лучшим предприятием России
29.04.2017, 7:55
Культура & Образование
Выпускники 2017: «Профессиональную деятельность мы начнем в своих родных улусах и районах»
28.04.2017, 23:51
Культура & Образование
СВФУ: молодой фермер за год в семь раз увеличил поголовье скота
28.04.2017, 22:55
Культура & Образование
Агробизнес, внутренний туризм и фибробласты
28.04.2017, 22:24
Культура & Образование
Ученые СВФУ готовы создать учебно-научный-производственный комплекс
28.04.2017, 20:20
Культура & Образование
Определились победители легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Наш университет»
28.04.2017, 19:16
Политика
Глава Якутии о трудоустройстве выпускников
28.04.2017, 19:06
Футуролог
Мифы и заблуждения профилактических прививок
28.04.2017, 18:48
Культура & Образование
Позитив
Реальное предложение для Арктики от будущего агронома
28.04.2017, 18:42
Республика
Сельская научно-практическая конференция в День Республики
28.04.2017, 18:32
Республика
Трехстороннее соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений
28.04.2017, 18:25
Столица
Реконструкции газопроводов по ул. Алексеева мешает зыбкость почвы
28.04.2017, 17:57
Столица
Завтра откроются дачные маршруты по Вилюйскому и Намцырскому трактам.
28.04.2017, 17:36
Республика
 Закрыты участки автодороги «Арктика»
28.04.2017, 17:26
Путешествия
Якутянам, столкнувшимся с проблемами выезда зарубеж
28.04.2017, 17:11
Политика
Год добра: в Якутске продолжается акция «Добрый доктор»
28.04.2017, 16:52
Сахалыы
Кинигэ күнэ аан дойду таһымыгар сылын аайы бэлиэтэнэр
28.04.2017, 16:33
Культура & Образование
Позитив
Республика, гордись: учащиеся ВШМ — лауреаты международного конкурса!
28.04.2017, 16:17
Общество
Победители конкурса «Моя профессия — IT» будут награждены
28.04.2017, 16:04
Столица
Совет старейшин города Якутска рассмотрел вопросы похоронного дела
28.04.2017, 15:52
Общество
 Специалисты «Якутскэнерго» ответили на вопросы якутян
28.04.2017, 15:41
Общество
В Якутске торжественно отметили День пожарной охраны России
28.04.2017, 15:26
Республика
Прокуратура напоминает: правила пала и ответственность за их нарушение
28.04.2017, 15:17
Культура & Образование
Афиша
Все поздравления — заслуженному артисту РС(Я) Семену Аммосову
28.04.2017, 15:03
Экология
Минприроды почтило память Степана Аржакова
Архив новостей
Общество
1 мая 2017, 14:36
85

Сергей Ларионов поздравил с праздником Мира, Весны и Труда

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

Дорогие речники!

От имени ОАО «Ленское объединённое речное пароходство» и лично от себя сердечно поздравляю Вас с праздником Мира, Весны и Труда!

Каждый год первый майский праздник приходит в наши дома, как яркая примета долгожданной весны. Для речников это пора ответственного  периода подготовки к предстоящей навигации, времени напряженного труда и высокой самоотдачи.

Доставка жизненно важных  грузов по водным магистралям наших рек, Северному морскому пути для улусов и городов, в самые отдаленные уголки Якутии – это главная задача речников Ленского пароходства, которую выполняет многотысячный коллектив профессионалов. В ОАО «ЛОРП» трудятся опытные капитаны, механики, штурманы, которые успешно готовят молодое поколение речников к флотской жизни,  сохраняют и преумножают давние традиции работать добросовестно, с честью служа родной Отчизне:

Лазарев В.М.(«СК-2040»),  Кузнецов Г.Н. («Капитан Марков»), Соболев В. М. («ОТ-2131»), Ладутко Е.В. («СОТ-1115»), Сычев М.В. («Капитан Зырянов»),  Агафонов  А.Ю. («Капитан Каблуков»), Карасев И.Г. («СПН-712»), Черемняков С.И. («Николай Тюменев»), Ильенко Л.В. («ТО-600»), Рокунов И.М. («ТО-1546»),  Белов Н.С. («Ленанефть-2041»), Митюков М.Н. («Петр Бекетов»), Соколов А.В. («Днепр»), Сивков А.А. (т\х СОТ-1135), Шутилов Е.П. (СПН-729), Эдер А.А. («Капитан Слобожанин»).

Сегодня мы с гордостью вспоминаем имена тех легендарных людей, которые заложили основу сегодняшней мощи предприятия – Герои Социалистического труда Михаил Федорович Спиридонов, Николай Николаевич Слобожанин, Павел Никандрович Иванов, лауреат государственной премии Александр Константинович Бабичев, известные речники Афанасий Данилович Богатырев, Гаврил Васильевич Короходкин, Вадим Константинович Тюрнев. Это их имена носят современные теплоходы. Это слава и гордость Ленских речников.

В прошлом году пришлось работать в беспрецедентно  сложной гидрологической обстановке. Тем не менее, несмотря на продиктованные природой условия,  в навигацию-2016 мы доставили весь объем народнохозяйственных грузов в пункты назначения. В этом году мы планируем увеличить объем перевозок.

В  майские дни будет поднят флаг навигации -2017, наши суда отправятся  на Амгу, Вилюй, Витим, Алдан; из Осетрово на Пеледуй, Ленск, Олекминск, Якутск с контейнерами,  техникой, стройматериалами, другими жизненно необходимыми грузами, нефтепродуктами, которые с открытием Арктической навигации будут доставлены и в Северные улусы, в п.Тикси, Нижнеянск, Зелёный Мыс, Певек, Хатангу.

Уважаемые коллеги! Задачи перед нами стоят большие, в эти преднавигационные дни необходимо приложить максимум усилий для подготовки судов к работе, своевременного выхода флота в запланированные рейсы, выполнить все поставленные задачи в навигацию 2017 года  и доставить все заявленные объемы своим грузополучателям.

Пусть этот праздничный весенний день 1 мая  укрепит в ваших сердцах оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, пусть сбудутся все ваши добрые планы и мечты!

От всей души желаю всем  крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и отличного весеннего настроения!

Сергей ЛАРИОНОВ, генеральный директор ОАО «ЛОРП»,                                             народный депутат РС (Я)

 

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.04.2017, 11:22
Политика
Эксклюзив
Войны генералов
27.04.2017, 12:39
Происшествия
Эксклюзив
Руководитель Следкома уходит в отставку – новые подробности
26.04.2017, 9:29
Общество
Скандал
Туберкулез в элитной гимназии Якутска: учеников отправляют в тубдиспансер
25.04.2017, 20:52
Происшествия
Резонанс
Суд решил судьбу бывшего руководителя Госинспекции труда в Якутии
29.04.2017, 21:10
Общество
Некролог
Скончался известный якутский ученый
27.04.2017, 18:43
Культура & Образование
Эксклюзив
Юрист ГТОиБ в очередной раз не проявила респект суду
28.04.2017, 10:24
Политика
Эксклюзив
Власти отобрали у оппозиции праздник
26.04.2017, 21:27
Происшествия
Фотофакт
Экстра
Страшный взрыв на молокозаводе «АЛРОСА»: новые подробности
25.04.2017, 21:31
Желток
Фотофакт
Депутат Ил Тумэна отметил свой день рождения в компании с Мироновым и Жириновским
29.04.2017, 12:57
Происшествия
Фотофакт
Грузовик провалился на мосту в Якутии
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
01.05.2017

Пассажиры «Аэрофлота» пострадали из-за попадания самолета в «воздушную яму»

Фотофакт
Общество
01.05.2017

Традиционная ярмарка АТБ стала одним из ярких событий первомайской демонстрации в Якутске

Происшествия
01.05.2017

В Якутске на Покровском тракте нетрезвый водитель попал в ДТП

Происшествия
01.05.2017

В Нюрбинском районе нашли пропавших девушек

Экономика
01.05.2017

Стартовала викторина «Про охоту и не только…»

Общество
30.04.2017

Сегодня День Пожарной охраны России

Анонс
Столица
30.04.2017

Об ограничении движения транспортных средств 1 мая в Якутске

Афиша
Столица
30.04.2017

Программа празднования 1 мая в Якутске