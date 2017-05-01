Сергей Ларионов поздравил с праздником Мира, Весны и Труда

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

Дорогие речники!

От имени ОАО «Ленское объединённое речное пароходство» и лично от себя сердечно поздравляю Вас с праздником Мира, Весны и Труда!

Каждый год первый майский праздник приходит в наши дома, как яркая примета долгожданной весны. Для речников это пора ответственного периода подготовки к предстоящей навигации, времени напряженного труда и высокой самоотдачи.

Доставка жизненно важных грузов по водным магистралям наших рек, Северному морскому пути для улусов и городов, в самые отдаленные уголки Якутии – это главная задача речников Ленского пароходства, которую выполняет многотысячный коллектив профессионалов. В ОАО «ЛОРП» трудятся опытные капитаны, механики, штурманы, которые успешно готовят молодое поколение речников к флотской жизни, сохраняют и преумножают давние традиции работать добросовестно, с честью служа родной Отчизне:

Лазарев В.М.(«СК-2040»), Кузнецов Г.Н. («Капитан Марков»), Соболев В. М. («ОТ-2131»), Ладутко Е.В. («СОТ-1115»), Сычев М.В. («Капитан Зырянов»), Агафонов А.Ю. («Капитан Каблуков»), Карасев И.Г. («СПН-712»), Черемняков С.И. («Николай Тюменев»), Ильенко Л.В. («ТО-600»), Рокунов И.М. («ТО-1546»), Белов Н.С. («Ленанефть-2041»), Митюков М.Н. («Петр Бекетов»), Соколов А.В. («Днепр»), Сивков А.А. (т\х СОТ-1135), Шутилов Е.П. (СПН-729), Эдер А.А. («Капитан Слобожанин»).

Сегодня мы с гордостью вспоминаем имена тех легендарных людей, которые заложили основу сегодняшней мощи предприятия – Герои Социалистического труда Михаил Федорович Спиридонов, Николай Николаевич Слобожанин, Павел Никандрович Иванов, лауреат государственной премии Александр Константинович Бабичев, известные речники Афанасий Данилович Богатырев, Гаврил Васильевич Короходкин, Вадим Константинович Тюрнев. Это их имена носят современные теплоходы. Это слава и гордость Ленских речников.

В прошлом году пришлось работать в беспрецедентно сложной гидрологической обстановке. Тем не менее, несмотря на продиктованные природой условия, в навигацию-2016 мы доставили весь объем народнохозяйственных грузов в пункты назначения. В этом году мы планируем увеличить объем перевозок.

В майские дни будет поднят флаг навигации -2017, наши суда отправятся на Амгу, Вилюй, Витим, Алдан; из Осетрово на Пеледуй, Ленск, Олекминск, Якутск с контейнерами, техникой, стройматериалами, другими жизненно необходимыми грузами, нефтепродуктами, которые с открытием Арктической навигации будут доставлены и в Северные улусы, в п.Тикси, Нижнеянск, Зелёный Мыс, Певек, Хатангу.

Уважаемые коллеги! Задачи перед нами стоят большие, в эти преднавигационные дни необходимо приложить максимум усилий для подготовки судов к работе, своевременного выхода флота в запланированные рейсы, выполнить все поставленные задачи в навигацию 2017 года и доставить все заявленные объемы своим грузополучателям.

Пусть этот праздничный весенний день 1 мая укрепит в ваших сердцах оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, пусть сбудутся все ваши добрые планы и мечты!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и отличного весеннего настроения!

Сергей ЛАРИОНОВ, генеральный директор ОАО «ЛОРП», народный депутат РС (Я)