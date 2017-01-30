Сергей Ларионов: Навигация-2016 характеризовалась беспрецедентно сложной гидрологической обстановкой в верховьях Лены

«Навигация 2016 года характеризовалась беспрецедентно сложной гидрологической обстановкой на верховьях реки Лена. Наблюдались крайне низкие уровни воды на участке «Уст-Кут ¬– Киренск». В конце навигации глубина достигла 1 метра», – заявил народный депутат республики, генеральный директор ОАО «Ленское объединённое речное пароходство» Сергей ЛАРИОНОВ, выступая с отчётом о деятельности предприятия за 2016 год на Коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

Сергей Ларионов отметил, что гидрологическая обстановка ухудшается из года в год. По словам руководителя, навигационный период в верховьях Лены в этом году составил 157 суток, из которых в течение 114 суток показатели уровня воды были ниже проектного значения, что составило 73% от всего навигационного времени. «Для сравнения в 2015 году эта цифра составляла 47%, в 2014 году – 37%», – сказал он. В этой связи руководитель предприятия предложил пересмотреть параметры ведомственной программы.

Естественно, такие показатели негативно отразились на выполнении плана перевозок грузов. «По итогам навигации 2016 года перевезено 1 млн 167 тыс. тонн грузов. По сравнению с прошлым годом объём грузов снизился на 11%, что связано со снижением нефтеналивных перевозок. Мелководье не позволило ОАО «ЛОРП» грузить флот на полную загрузку. В августе — сентябре загрузка доходила до 26% грузоподъёмности судов. В связи с этим часть груза «ушла» на другой вид транспорта или осталась в Усть-Куте дожидаться открытия зимника», – сказал Ларионов.

Предприятием проводится работа по модернизации нефтеналивных судов с установкой двойного дна и двойных бортов в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта. Такие суда предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки груза. Также докладчик остановился на вопросе регулирования цен. В настоящее время государственному регулированию подлежат тарифы по перевозке грузов в Арктику и на реку Вилюй.



Сергей Ларионов сообщил, что в 2016 году начата работа по достройке восьми единиц флота за счёт средств Республиканской инвестиционной компании. «За счёт собственных тарифных источников планируем модернизировать 17 единиц судов «Ленанефть», семь единиц танкеров «ТО-1500». Общие расходы на модернизацию и реновацию флота по этим единицам составляют 1 млрд 452,9 млн рублей», – сказал Сергей Ларионов. Также ЛОРПом совместно с Правительством республики и Корпорацией развития Республики Саха (Якутия) ведётся работа по реконструкции и модернизации Жатайского судоремонтно-судостроительного завода.

Члены Коллегии приняли решение продолжить работу по модернизации нефтеналивного флота в соответствии с требованием Технического регламента. Также принято решение об обеспечении контроля за выполнением предприятиями водного транспорта мероприятий по безопасному отстою флота, своевременному проведению ремонтных работ, комплектованию экипажей судов к вводу флота в эксплуатацию в навигацию 2017 года и др. В срок до 10 февраля 2017 года необходимо обеспечить утверждение проектной программы «Развитие внутреннего водного транспорта Республики Саха (Якутия) и внутренних водных путей Ленского бассейна».

Напомним, в заседании Коллегии Минтранса Якутии, на котором подведены итоги работы транспортного комплекса и дорожного хозяйства Якутии, приняли участие вице-спикер парламента Якутии Виктор ГУБАРЕВ и председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор ФЁДОРОВ. Парламентарии республики, в частности, задали вопросы по открытию зимников и доставке продовольствия, топлива и товаров в улусы колымо-индигирской группы.

