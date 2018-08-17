Серьга, бумажник и вставная челюсть: якутская газета помогает жителям найти потерянное

Кто родился и жил в СССР хорошо помнит времена, когда в каждом городе страны было Бюро находок. Туда обращались люди, которые теряли вещь и хотели ее вернуть. Однако, посетителями таких мест были не только «рассеяные с улицы Бассеиной», но и сознательные граждане, которые, обнаружив бесхозную вещицу, не тащили ее к себе домой, а относили в одно из отделений бюро. Два года назад корреспондентам газеты “Вести Верхоянья” пришла в голову мысль создать на страницах “районки” рубрику “Бюро находок”. Позже стало ясно, что это не просто рубрика, а настоящий социальный проект, который несет в себе общественную значимость.

Отправной точкой для создания проекта послужила история, которая приключилась с одной забывчивой читательницей. В холодный зимний вечер, многодетная мама несовершеннолетних детей, совершив в районном центре покупки, отправилась на такси домой в соседнее село. То ли холод, то ли усталость стали причиной того, что она прямо на дороге оставила пакет с покупками. Позже по этому пути пошел мужчина. Обнаружив пакет он сразу понял, что его содержимое принадлежит многодетной семье. В мыслях тут же возник вопрос: как найти хозяина и вернуть находку? Взяв пакет он побрел в сторону дома, прокручивая в голове разные варианты поиска законного хозяина. Но решение проблемы пришло само собой. Проходя мимо редакции, мужчина тут же нашел ответ на свой вопрос.

К большому удивлению нашей героини через пару дней, читая “районку”, она обнаружила объявление о том, что разыскивается хозяин пакета, который она потеряла и уже не надеялась найти. Получилось, что в цепочке по возвращению потерянной вещи было несколько звеньев, но все они связались между собой на страницах газеты.

Проект рассчитан на читателей газеты, открывая возможности для легкого поиска и быстрого возврата. Представьте, сколько человек вы можете самостоятельно опросить, не видели или не находили ли они вашу вещь. Скорее всего, это будут единицы. А сколько человек читает районную газету? В любой момент, каждый из них, может найти потерю, а также дать какую-то полезную информацию для поиска. Вероятность найти увеличивается в сотни раз.

За все время существования рубрики сотрудники редакции на личном опыте убедились в том, что люди теряют много и часто. А это значит, что проект и дальше будет выполнять поставленные цели — возвращать потерянное и принимать найденное.

Какие только вещи не теряют рассеянные верхоянцы. В ходе проекта были зарегистрированы: госномер на автомобиль, набор гаечных ключей и даже вставная челюсть. О чем думали владельцы этих предметов, когда, позабыв обо всем, спешили по своим делам – неизвестно… Все же не стоит думать, что среди невнимательных граждан одни несерьезные люди. В их рядах есть и весьма достойные господа, которые могут себе позволить потерять важные документы или дорогое портмоне с деньгами.

Как показывает практика, дорогие находки, такие как документы и сотовые телефоны, попадающие в бюро находок, всегда возвращаются к своим законным владельцам. Среди недорогих находок шанс вернуться домой есть у каждой четвертой. Конечно, далеко не всегда владельцы обращаются за потерянными предметами. Имеются так называемые невостребованные вещи, терпеливо дожидающиеся своих хозяев в редакционном сейфе. Но все они в обязательном порядке проходят учет и занесятся в специальный журнал.