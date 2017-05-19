Владислав Коротов о серьезном недостатке юбилейных ХХ Игр Манчаары

16 мая в селе Верхневилюйск состоялось выездное заседание оргкомитета юбилейных ХХ Игр Манчаары. Перед этим председатель республиканского оргкомитета, заместитель председателя правительства РС(Я) Михаил Гуляев, первый заместитель министра спорта РС(Я) Семен Чердонов, директор РЦНВС, народный депутат Иннокентий Григорьев, председатель улусного совета депутатов МО «Верхневилюйский улус» Семен Михалев, главный судья Игр Семен Говоров, главный секретарь Гаврил Мохначевский и ряд руководителей республиканских и районных рабочих комиссий провели объезд объектов Спартакиады.

На этот раз заседание было посвящено вопросам подготовки культурных мероприятий Игр, объектов размещения и питания, а также обеспечения безопасности и правопорядка. В кратком вступительном слове вице-премьер М.Д.Гуляев еще раз напомнил, что до Игр остается всего 51 день, то есть на практическую подготовку должно быть отведено не более 40 дней. Все строительные работы должны проводиться по жесткому графику, не допуская ни малейшего отставания от него. Сразу же по окончании учебного года необходимо начать ремонт и обновление оборудования во всех школах и детских садах, которые будут задействованы в приеме участников и гостей Игр. В целом Михаил Дмитриевич дал положительную оценку ходу работ, указав на некоторое промедление в строительстве спортивной площадки с.Нам.

Заместитель министра культуры и духовного развития Николай Макаров проинформировал, что в культурной программе будет принимать участие 1800 участников художественной самодеятельности и профессиональных артистов, в том числе 1360 школьников. Главный режиссер церемоний открытия и закрытия Руслан Тараховский и его помощница Сардана Брызгалова уже готовы приступить к репетициям с 15 июня.

Представитель Министерства образования Давид Давыдов сообщил, что все необходимые для подготовки объектов образования средства из республиканского и федерального бюджета предусмотрены, все идет по плану. В результате тесного взаимодействия с Министерством спорта, главным оператором Игр РЦНВС и улусом школы и детские сады района готовы принять 3600 участников и гостей, так что оснований для беспокойства нет.

О ходе подготовки объектов питания доложили заместитель руководителя Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) Екатерина Окорокова и представитель ПО «Холбос» Валерий Попов. Организованным питанием должно быть охвачено 3620 человек. кроме того, на Игры прибудут из соседних вилюйских улусов, да и со всей республики, тысячи поклонников спорта. Пункты питания для спортсменов, судей и организаторов будут организованы на 23 объектах размещения — в 12 детских садах, 10 школах и в КСК. Предприятия общепита готовы к работе, меню согласовано, продукты приобретаются, решается вопрос обеспечения очищенной бутилированной водой, проходит обучение и вакцинацию персонал, только улусы не торопятся оплатить питание своих спортивных делегаций — из 37 сборных средства перечислили только за 19 команд. Открытым пока остается вопрос финансирования затрат ПО «Верхневилюйск» и индивидуальных предпринимателей на коммунальные услуги — оплату электроэнергии и водоснабжения, вывоз отходов в размере 2,8 миллионов рублей.

По вопросам обеспечения безопасности с информациями выступили начальник отделения МЧС Андрей Александров, заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Аина Еремеева, заместитель начальника ОООП МВД по РС(Я) Семен Ефремов. По противопожарной безопасности на некоторых объектах выявлены мелкие, не требующие больших финансовых затрат недостатки, по которым даны предписания и они будут устранены до приемки и сертификации указанных учреждений. По части обеспечения продовольственной безопасности и охраны здоровья участников и гостей в период Игр также больших нареканий нет. Как доложил представитель МВД, порядок в Верхневилюйске в настоящее время и во время Спартакиады полностью будет обеспечен.

С сообщениями выступили заместитель главы улуса Спиридон Борбуев, глава с.Верхневилюйск Николай Николаев, глава Едюгейского наслега Михаил Донской, председатель улусного спорткомитета Егор Николаев, ответственный Фонда Игр за благоустройство Георгий Степанов, начальник улусного управления образования Александр Поскачин, председатель улусного собрания депутатов Семен Михалев. В селе уже второй год ведется плановая работа по благоустройству, проводится асфальтирование дорог и улиц, с 22 апреля еженедельно организуются субботники по очистке территорий, сносу ветхих строений, по всему улусу проходит акция по выращиванию цветов, планируется посадка деревьев.

В заключение М.Д.Гуляев дал высокую оценку администрации и населению Верхневилюйского улуса по подготовке к Играм, призвал жителей еще больше активизироваться в проведении субботников, всем задействованным в строительстве и ремонте — строго придерживаться графика. В середине июня будет проведено очередной выездное заседание Оргкомитета, в рамках которого будет организован пресс-тур для журналистов республиканских изданий.

С каждым годом организаторы крупных республиканских спортивных форумов набираются опыта, все задействованные в их проведении министерства и ведомства уже знают хорошо свои обязанности и поэтому большинство подготовительных мероприятий проходит по заданному плану. Единственное, что может помешать — это сокращающееся по известным причинам финансирование, но в Верхневилюйске благодаря слаженной работе республиканских ведомств и улусной администрации, при активной поддержке всего населения района помогло преодолеть эти неурядицы.

P.S. Единственный серьезный недостаток, о котором периодически идут переговоры и предложения – это практически полное отсутствие широкополосного интернета, без которого сегодня невозможно полноценное проведение какого-либо крупного мероприятия республиканского масштаба. Пока дальше разговоров дело не идет. Решение вопроса полностью зависит от республиканских властей. Об этом я писал еще в феврале с.г.:

«Замминистра связи Прокопий Неустроев сообщил, что оптоволоконная линия связи до села Верхневилюйск по плану может быть протянута только к 2018 году. Для ее реализации требуется 1 362 тысячи рублей, которых в бюджете министерства не предусмотрено. Поэтому совместно с Ростелекомом прорабатывается возможность использования линий радиорелейной связи для улучшения качества работы операторов мобильной связи. Перед местными отделениями федеральных операторов МТС, «Мегафон» и «Билайн» поставлена задача расширения полосы пропускания сигнала до 70 мегабит в секунду. Технический директор филиала МТС Роман Филедоров пояснил, что высокоскоростная система технологии LTE не может быть реализована без введения ВОЛС, а дополнительные станции установить компания не может. Представитель Якутского филиала ПАО «Вымпел-коммуникации» (компании «Билайн») Андрей Драчев пояснил, что они будут модернизировать свои станции. Зампред правительства М.Д.Гуляев потребовал в месячный срок ввести станции МТС в поселках Нам и Кэнтик, где также будут проходить состязания. Нам остается только надеяться, что связисты смогут разрешить все проблемы и обеспечить 6-10 июля бесперебойную и устойчивую связь для организации телетрансляции НВК “Саха”, работы пресс-центра, Оргкомитета и Главной судейской коллегии».

А воз и ныне там… Единственное, что обещает быть реализованным – МТС поставит дополнительную вышку в центре Верхневилюйска, что в какой-то мере разрешит проблему мобильной связи, но никак не интернета…